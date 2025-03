Le fil rouge du malaise anderlechtois ? Les manquements de l'équipe encore un peu plus mis en lumière

Anderlecht n'a pas rassuré à Westerlo. Il est remarquable que Jan Vertonghen, qui s'échauffait déjà en première mi-temps, n'est finalement pas entré en jeu. Frank Boeckx ne comprend pas.

Selon Frank Boeckx, le manque de leadership sur le terrain était évident à Anderlecht. "Demandez à Zeno Debast, il vous dira immédiatement ce qu'il a appris de Jan", a-t-il déclaré dans Extra Time. "Je pense que cette mauvaise performance et les précédentes sont dûes au fait il n'y avait pas de leaders sur la pelouse".

Leander Dendoncker était malade mais ne présentait de toute manière pas le profil pour porter l'équipe. "Si vous alignez Jan, les joueurs autour de lui s'améliorent", a souligné Boeckx.

Colin Coosemans est cette fois lui aussi parti à la faute. "Il se troue, et soudain, il n'y avait plus personne pour prendre le relais", a-t-il déclaré. Cela s'est traduit par un match brouillon et sans inspiration des Bruxellois.

Un manque de personnalité et de créativité ?

Malgré les critiques sur l'engagement d'Anderlecht, une statistique a montré le contraire. "Sept des dix joueurs de champ d'Anderlecht figuraient dans le top 10 en termes de kilomètres parcourus", a souligné Filip Joos. Les joueurs ont travaillé, mais de manière désordonnée.

Pour Boeckx, le problème résidait surtout dans la qualité de la possession. "Vazquez et Hazard mouilleront toujours le maillot, mais il s'agissait de calme, de faire les bons choix et d'oser jouer vers l'avant. Westerlo a rapidement contre-attaqué, tandis qu'Anderlecht n'a pas assez joué vers l'avant".