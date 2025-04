Pas d'Igor De Camargo comme T1 ! Une mission commando à la John Textor pour faire monter le RWDM !

Le RWDM est en pleine préparation des Promotion Playoffs, pour espérer tout de même remonter en D1A. Un nouvel entraîneur va débarquer pour mener à bien cette mission.

La fin de saison est assez rocambolesque du côté du RWDM. Après avoir manqué trois occasions pour remonter en première division, les Molenbeekois vont devoir passer par le parcours du combattant des Promotion Playoffs de la D1B pour arracher le dernier ticket.

Ce sera sans Yannick Ferrera, qui a quitté son poste d'un commun accord le lendemain de la désillusion à Zulte Waregem. Le club semblait donc s'orienter vers une fin de saison prise en charge par Igor De Camargo, l'un des adjoints de Ferrera.

La solution lyonnaise

Mais à la veille du premier match des Promotion Playoffs contre Lokeren, c'est un nouveau retournement de situation qui ébranle le Stade Machtens. Le journal L'Équipe annonce en effet qu'un entraîneur actif à Lyon a accepté une mission de quelques semaines pour s'asseoir sur le banc molenbeekois.

Non, il ne s'agit pas de Claudio Caçapa (désormais adjoint à Botafogo). C'est bien Gueïda Fofana, l'entraîneur de l'équipe réserve de l'OL qui a accepté cette mission commando jusqu'en fin de saison, il devrait même déjà être à la tête de l'équipe demain contre Lokeren.

Une arrivée assez surprenante, d'autant plus que la réserve lyonnaise est actuellement en course pour monter en N2. Mais John Textor n'est pas à un chamboulement prêt et joue une nouvelle fois la carte de l'électrochoc pour redresser le RWDM.