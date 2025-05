Le RFC Liège annonce la prolongation de contrat de l'un des piliers de la remontée du club vers le monde professionnel

Véritable pilier du retour du RFC Liège dans le monde professionnel, Damien Mouchamps a prolongé son contrat de deux saisons à Rocourt. L'ailier droit était arrivé d'Eupen en 2018.

Damien Mouchamps (29 ans) est l’un de ces joueurs qui symbolisent le retour du RFC Liège dans le monde professionnel. Arrivé d’Eupen en 2018, le Verviétois a disputé plus de 160 matchs sous les couleurs sang et marine, et représente l’une des fondations de l’équipe.

L’ailier ne sort toutefois pas de sa meilleure saison : il avait commencé comme titulaire avant de perdre sa place dans le onze. Il a été repositionné au poste de latéral droit en fin de saison, et avait ainsi retrouvé du temps de jeu.

Proche de la fin de son contrat à Rocourt, Mouchamps a prolongé de deux saisons en Cité ardente, a appris le Matricule 4 dans un communiqué paru ce lundi. Il est un joueur sur lequel Gaëtan Englebert continue de compter.

"Je suis très heureux de prolonger pour deux saisons, ce qui portera mon total à neuf années au club. Ici, je me sens chez moi, en famille. Je suis très heureux de continuer avec ce club et mes coéquipiers", a déclaré le joueur dans le communiqué.

Gaëtan Englebert, entraîneur aux fonctions élargies depuis le départ de Pierre François, s’est aussi exprimé. "Damien, comme Jonathan, fait partie des piliers historiques. Il a accompagné toutes les étapes de la progression du RFCL vers le monde professionnel. Son repositionnement comme arrière droit a été bénéfique pour l’équipe. Sa prolongation est une très bonne nouvelle pour le groupe et pour le club."