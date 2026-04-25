Mons et Tubize-Braine dos-à-dos, Virton seul en tête : nouveau tournant dans la course au titre en D1 ACFF

La D1 FFA (anciennement D1 ACFF) entre dans sa phase décisive dans la lutte pour le titre. Mons et Tubize-Braine croisaient le fer aujourd'hui.

Un choc qui pouvait décider de beaucoup de choses : entre les deux candidats au titre que sont Mons et Tubize-Braine (un point derrière le RAEC au classement), c'est ce soir qu'il fallait se montrer, tout en tenant compte du résultat de Virton, qui jouait en même temps contre Meux.

Mons a commencé fort, avec une première grosse occasion pour Yacine Bentaleb après 60 secondes, les Dragons ont ensuite trouvé la transversale sur corner au quart d'heure. Malgré d'autres belles opportunités, le score était toujours de 0-0 au repos.

Virton en embuscade

En deuxième mi-temps, Mons a continué à pousser, Loris Brogno a notamment bien cru obtenir un penalty, en vain. Solidaires dans l'adversité, Tubize-Braine a tenu jusqu'au bout, pour éviter de voir passer l'écart à quatre points : 0-0, score final.

Un résultat qui fait les affaires de Virton ! Co-leader en compagnie de Mons au coup d'envoi, les Gaumais ont pris seul la tête du classement en s'imposant 1-0 contre Meux. C'est un coup de tête d'Emmanuel Mballa (très prompt pour devancer la sortie du gardien adverse) qui a fait la différence à la demi-heure.

Valentin Sanson a définitivement sécurisé la victoire des siens en doublant la mise à cinq minutes de la fin (85e, 2-0). Virton a donc désormais deux points d'avance sur Mons et trois sur Tubize-Braine.





Rochefort croque Habay

Dans le troisième et dernier match de la soirée, Rochefort a rapidement pris les devants contre Habay, Mathieu Cornet ouvrant le score après cinq minutes. Habay a cru pouvoir serrer le jeu et revenir au score, mais a encaissé le but du break juste avant le repos.

Un coup sur la tête pour les visiteurs, qui ont perdu Florent Devresse, exclu par l'arbitre, dès la reprise. Malgré cela, ils ont trouvé les ressources pour relancer le suspense via Matheo Vandaele. Mais à dix contre onze, la fatigue a fini par se faire sentir : Rochefort s'est rassuré grâce à deux buts signé Nelson Azevedo et Grégory Lazitch en fin de match, pour finalement s'imposer 4-1.