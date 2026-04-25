🎥 Le but de la saison ? Un Diable Rouge humilie la défense de Carl Hoefkens d'un slalom complètement fou

Mika Godts est décidément comme dans son jardin en Eredivisie. Il l'a encore prouvé ce soir contre le NAC Breda de Carl Hoefkens.

Déjà parmi les révélations du championnat néerlandais il y an un, Mika Godts est encore passé à la vitesse supérieure. Pour lui, cette saison est véritablement celle de l'explosion, récompensée par une première convocation (attendue depuis un petit peu) chez les Diables.

Il faut dire qu'il devenait difficile de passer à côté. En 28 matchs de championnat, le Limbourgeois de 20 ans est déjà parvenu à atteindre le fameux double-double : afficher des statistiques à deux chiffres tant pour les buts que pour les assists.

Godts fait le show

Déjà à 15 buts et 10 passes décisives, Godts a encore fait monter ses stats' contre le NAC. Mais plus encore que son assist après 20 minutes, c'est son petit numéro pour permettre à l'Ajax de mener 0-2 juste avant la pause qui fait le tour de la toile.

Lancé en contre à hauteur du milieu de terrain, l'ancienne pépite a tout simplement pris soin de dribbler plusieurs fois chacun des trois défenseurs qui avaient essayé de revenir sur lui, plus le gardien, avant de marquer dans le but vide.

Mika Godts dribbelt alle verdedigers én de keeper voorbij!🤯🤩#nacaja pic.twitter.com/fGItCNFzL4



— ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2026

Un véritable chef d'oeuvre qui aurait, selon la légende, réussi à dérider Kasper Dolberg sur le banc. Cela fait en revanche beaucoup moins les affaires de Carl Hoefkens (qui avait titularisé Denis Odoi et Kamal Sowah avant de lancer Brahim Ghalidi en cours de partie) : son équipe est toujours avant-dernière.