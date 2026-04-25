"Ça sonne presque comme une victoire" : les mots d'Ibe Hautekiet après le partage du Standard

Ibe Hautekiet s'est exprimé à notre micro après le partage entre le KRC Genk et le Standard (1-1). Le défenseur central est revenu sur le point arraché par les Rouches, le système mis en place par Vincent Euvrard et sa prolongation avec le club liégeois.

Le Standard de Liège a arraché un point grâce à un but de Casper Nielsen en fin de match. Un résultat alors positif pour le Standard au vu du scénario ? "C’était assez difficile. Mais à la fin du match, ça sonne presque comme une victoire."

"La première mi-temps était un peu plus difficile parce qu’il y avait de la pression et on ne trouvait pas de solutions", a pointé Ibe Hautekiet. "Mais en deuxième mi-temps, ce n’était pas mal. On veut toujours gagner. Même à la fin, dans les dernières minutes, on avait encore la possibilité de marquer."

Il nous a ensuite parlé du système de jeu mis en place pour ce match : "Oui, c’est un peu le même que le match qu’on avait joué ici avant, quand c’était 3-0. Je pense que le coach voulait faire un peu la même chose."

"C’était bien. On a joué avec un bon bloc. Mais ils ont changé beaucoup de joueurs et il y avait beaucoup de courses différentes, donc c’était difficile à gérer. Mais on s’en est plutôt bien sortis."

Sa prolongation avec le Standard

Lire aussi… Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk›

Pour conclure, le défenseur central s'est exprimé sur sa prolongation avec le club liégeois (jusqu'en juin 2029) : "Oui, on a discuté le mois dernier et je suis content de rester ici parce que c’est un honneur de jouer pour le Standard. Je vois que je peux encore progresser ici au Standard et même m’améliorer. Je pense que le projet est bien."