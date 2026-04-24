"C'est dommage d'être venu de si loin" : quand Kompany recale, avec le sourire, un journaliste français

Le Bayern Munich affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Bien sûr, en France, on veut préfacer au mieux ce choc, et on a donc fait le déplacement jusqu'en Bavière pour interroger Vincent Kompany à ce sujet.

Les journalistes belges (et étrangers de manière générale) y sont habitués : la presse française a tendance à se déplacer à l'étranger et à assister aux conférences de presse des futurs adversaires des clubs français, afin d'y poser l'une ou l'autre question concernant "leur" équipe, ou encore concernant les joueurs français du club en question.

Vincent Kompany, qui a certainement déjà vécu ça en tant que joueur, en a cette fois fait l'expérience en tant qu'entraîneur. Alors que le Bayern Munich se rend à Mayence ce samedi en Bundesliga, et que la demi-finale de Champions League face au PSG est prévue mardi prochain, un journaliste français l'a interrogé sur ce dernier match.

Kompany ne veut pas parler du PSG

"Vous êtes champions, qualifiés pour la finale de la Coupe ; en France, on a l'impression que le grand Bayern est de retour", entame le journaliste français. "Dans ce contexte, à quel point le PSG doit-il avoir peur du Bayern, et comment comptez-vous utiliser Michael Olise (nda: international français) durant ces matchs ?".

🚨 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧, 𝗞𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗬🎙️: " 𝗧𝗨 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ? 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗩𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗠𝗠𝗔𝗚𝗘 "#Psg #Bayern #Championsleague pic.twitter.com/9OIsM04EvK — Adn Psg (@Adnparisien) April 24, 2026

Une question posée, précisons-le, dans un allemand impeccable alors que Vincent Kompany ne se serait probablement pas formalisé de devoir répondre en français, ce qui est à souligner. Mais le Belge n'a pas pour autant accepté de répondre à la question du pauvre journaliste.





"Tu viens de France ? D'où ? Paris ? Je trouve dommage pour toi, sincèrement, que tu sois venu d'aussi loin pour poser cette question, car on ne va pas parler du PSG ici", sourit Kompany, visiblement embêté. "Désolé, on peut parler d'autre chose, je peux te laisser poser une deuxième question".

Naturellement, Vincent Kompany sera tenu de donner une conférence de presse lundi, à la veille du match contre le Bayern Munich ; durant ce point presse-là, il répondra à toutes les questions des journalistes français... et ce sera même à Paris. Bref : un déplacement peu utile, en effet...