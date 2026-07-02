Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points
Photo: © photonews
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Monté au jeu face au Sénégal, Diego Moreira a disputé ses premières minutes en Coupe du monde. Le Belge a réalisé une bonne entrée et a alors gagné des points dans la tête de Rudi Garcia.

Diego Moreira n'avait pas encore joué dans cette Coupe du monde avant ce match contre le Sénégal. Face à l'Égypte (1-1) et contre l'Iran (0-0), il est resté sur le banc. Ensuite, lors du dernier match de groupe, face à la Nouvelle-Zélande (1-5), où il était peut-être plus attendu au tournant, Rudi Garcia avait décidé de ne pas le faire jouer. Beaucoup s'interrogeaient alors sur les choix du coach, tant le latéral de Strasbourg peut apporter de par sa technique, sa vitesse et sa force de percussion notamment.

Nous vous expliquions d'ailleurs pourquoi Diego Moreira pouvait apporter beaucoup à la Belgique après le match face à l'Égypte. Finalement, le constat après la phase de groupes avait donc été le néant, avec aucune minute disputée.

Diego Moreira, "un joueur affamé"

Mais Diego Moreira était sûr d'une chose malgré le fait qu'il ne jouait pas : il se sentait prêt. Il l'avait lui-même déclaré avant la Coupe du monde : "Chaque joueur a envie de jouer chaque match. Dans les entraînements, il faut juste montrer que tu es disponible et donner ton maximum. C'est ce que je fais. Quand l'entraîneur décidera, je me donnerai à fond."

Monté au jeu (63e) à la place de Hans Vanaken contre le Sénégal (3-2), le Liégeois a montré qu'il était affamé. Le Diable Rouge a mis énormément d'énergie, ce qui a évidemment énormément plu aux supporters belges. Il a touché 29 ballons et a réussi 10 de ses 14 passes. Plus de la moitié de ses passes, 8, ont été adressées dans le dernier tiers adverse.

Lire aussi… Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique

Du positif et du négatif à retenir

Il a aussi récupéré trois ballons importants et a réalisé pas moins de cinq centres, le total le plus élevé côté belge aux côtés de Youri Tielemans. Malheureusement, un seul de ces cinq centres a été réussi. Diego Moreira a seulement réussi la moitié de ses dribbles, en réussissant deux sur ses quatre tentés.

Comme vous le voyez, il y a du positif et du négatif à retenir de sa prestation, si l'on se fie aux statistiques. Mais une chose est quoi qu'il arrive certaine : son entrée au jeu n'est pas passée inaperçue.

La détermination de Diego Moreira a mené au premier but belge, grâce à un contre-pressing qui a permis au ballon d’arriver dans les pieds de Thomas Meunier, ensuite passeur décisif pour Romelu Lukaku. Sur le deuxième but belge, c’est lui qui sert Leandro Trossard avant que ce dernier ne centre pour Youri Tielemans. Même s’il faut l’admettre, sa passe n’était pas parfaite. Le joueur de Strasbourg manque parfois d’un peu de justesse, il est vrai.

Moreira Diego
© photonews

Titulaire face aux États-Unis ?

Il devrait certainement encore jouer dans cette Coupe du monde. Face aux États-Unis, il pourrait bien monter au jeu, voire être titulaire. Rudi Garcia semble aimer se fier à la prestation la plus récente, ce qui pourrait permettre à Diego Moreira d’être dans le onze lors du prochain match.

Maxim De Cuyper n'a d'autant plus pas réalisé une prestation grandiose sur le côté gauche de la défense. Son apport offensif a été clair, mais défensivement, il n'a pas été dans sa meilleure forme.

Diego Moreira est un profil atypique et polyvalent capable d'apporter beaucoup à cette équipe belge, comme nous avons déjà pu l'écrire à plusieurs reprises. Désormais, il a enfin fait ses débuts dans le Mondial et a plu aux supporters belges. Cette prestation sera-t-elle un tournant pour lui dans la suite de la compétition ? Réponse très prochainement.

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