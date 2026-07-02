Un joueur du Club de Bruges tout proche d'un départ pour quatre millions d'euros

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Reverra-t-on un jour Zaid Romero sous le maillot du Club Bruges ? Cela semble de moins en moins probable. Prêté à Getafe l'hiver dernier, le défenseur argentin serait tout proche de s'engager définitivement avec le club espagnol.

L'aventure de Zaid Romero au Club Bruges semble toucher à sa fin. Prêté à Getafe lors du dernier mercato hivernal, le défenseur argentin ne devrait plus revenir en Belgique et s'apprête à poursuivre sa carrière en Espagne.

Recruté pour six millions d'euros, Zaid Romero n'a jamais réussi à justifier son prix. Lors de sa première saison, il n'a été titularisé qu'à six reprises en championnat et n'a pas répondu aux attentes.

Sa deuxième saison devait être celle de la confirmation, mais elle s'est révélée encore plus compliquée. Barré par Brandon Mechele et Joel Ordóñez, l'Argentin a également payé plusieurs erreurs coûteuses qui l'ont fait reculer dans la hiérarchie.

Un prêt salvateur à Getafe

Après une erreur lors de la deuxième journée face au KV Malines, Romero a disparu des terrains pendant plusieurs mois. Une blessure au dos a joué un rôle, mais les choix sportifs ont surtout expliqué sa mise à l'écart. Ivan Leko ne lui a d'ailleurs pas redonné sa chance après son retour.

Avec seulement 59 minutes disputées avant l'hiver, un départ était devenu inévitable. Un retour à Estudiantes de La Plata, son ancien club, a été évoqué, mais c'est finalement Getafe qui a obtenu son prêt.

Un transfert définitif en vue

En Espagne, Romero a retrouvé du temps de jeu avec quinze apparitions en Liga et un but inscrit. Sa valeur marchande est remontée à 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt et plusieurs clubs espagnols se sont intéressés à son profil.

Des sources argentines évoquaient un possible transfert à River Plate, mais Getafe est finalement passé à l'action. Le club espagnol souhaiterait désormais recruter définitivement le défenseur pour quatre millions d'euros. L'opération serait en très bonne voie et ne dépendrait plus que de la visite médicale. Zaid Romero est encore sous contrat avec le Club Bruges jusqu'en juin 2028.

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