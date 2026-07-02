OFFICIEL : Alexis Lefebvre quitte le RFC Liège et rejoint un club français

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Alexis Lefebvre quitte le RFC Liège et rejoint un club français
Photo: Nicolas Darimont
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Le RFC Liège a annoncé le départ de son Joueur de la Saison 2025-2026 : Alexis Lefebvre quitte les Sang et Marine et rejoint le Pau FC, formation de Ligue 2.

Alexis Lefebvre était arrivé au RFC Liège en août 2024 et aura marqué les esprits. Bien apprécié des supporters, le Français avait été élu Joueur de la Saison par ces derniers. Il quitte le club en ayant disputé 54 matchs toutes compétitions confondues, pour neuf buts inscrits et deux assists délivrés.

Lest mots d'Alexis Lefebvre

L’ailier droit s’est adressé sur son départ dans un communiqué publié sur son compte Instagram : "Après deux magnifiques saisons, le moment est venu pour moi de tourner une page et de quitter le RFC Liège. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure. Un merci tout particulier à mes coéquipiers."

"En deux saisons, vous êtes devenus bien plus qu’une équipe : vous êtes devenus des amis, une véritable famille", a-t-il souligné. "Merci pour tous les moments partagés, sur le terrain comme en dehors, pour les rires, les souvenirs et le plaisir que j’ai eu à évoluer à vos côtés chaque jour."

"Merci au staff, aux bénévoles et à toutes les personnes qui travaillent pour le club. Merci pour votre confiance, votre soutien et tous les moments que nous avons partagés. Un immense merci également aux supporters, qui ont toujours été présents pour nous encourager. Porter les couleurs du RFC Liège a été un honneur et une fierté. Je repars avec de très beaux souvenirs, de belles rencontres et beaucoup de choses apprises, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je souhaite au club le meilleur pour la suite et j’espère que nos chemins se recroiseront un jour. Merci pour tout le RFC Liège", a conclu le natif de Vernon.

Le RFC Liège remercie son joueur

Le club liégeois s’est exprimé sur le départ d’Alexis Lefebvre et lui souhaite le meilleur pour la suite : "L’ensemble du RFC Liège remercie chaleureusement son Joueur de la Saison 2025-2026 pour son professionnalisme, son investissement et les émotions qu’il a offertes sous le maillot sang et marine. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière au Pau FC."

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