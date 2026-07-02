OFFICIEL : un milieu de terrain sénégalais rejoint la RAAL

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un milieu de terrain sénégalais rejoint la RAAL
Photo: RAAL

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Le milieu de terrain sénégalais de 23 ans (2002), Mame Wade, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, a annoncé la RAAL La Louvière ce jeudi.

Le joueur arrive en provenance du SC Austria Lustenau pour un montant de 500 000 euros selon Transfermarkt. Avec la formation autrichienne, il a récemment remporté le championnat de deuxième division autrichienne.

"Sélectionné dans l’équipe type de la saison, Mame a disputé 27 matchs, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives. Il se distingue par sa puissance, son impact physique et sa forte personnalité sur le terrain. À l’Easi Arena, Mame a signé un contrat de 2 ans avec une année en option", écrivent les Loups dans un communiqué publié sur leur site web avant de conclure : "Bienvenue à La Louvière, Mame !"

Mame Wade est un joueur capable d’évoluer partout dans le milieu de terrain. C’est un grand gabarit qui apporte de l’impact physique dans les duels et a une bonne capacité à se projeter. Il est un profil qui pourrait parfaitement correspondre aux Louviérois.

Le parcours de Mame Wade

Avant son passage au SC Austria Lustenau, il a évolué dans un autre club autrichien, le FC Wacker (2024-2025), mais n’est apparu sur le terrain qu’à une seule reprise.

Il a également joué en prêt au FC ŠTK 1914 Šamorín, formation de deuxième division slovaque (2021-2023), mais n’y a disputé que deux matchs. Le Sénégalais appartenait alors au DAC Dunajská Streda, équipe de première division slovaque (2021-2024), où il ne s’est pas imposé. Avant sa carrière professionnelle, il a été formé aux Gambinos Stars, en Gambie, une académie partenaire du Bayern Munich et du Los Angeles FC via le projet Red&Gold Football.

Vous l’avez compris, c’est donc la saison dernière qu’il a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Parviendra-t-il à enchaîner une seconde bonne saison, cette fois du côté de la RAAL La Louvière ? Réponse prochainement.

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