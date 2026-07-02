"Ces équipes-là" : Rudi Garcia se fait tacler par le célèbre statisticien Opta

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ces équipes-là" : Rudi Garcia se fait tacler par le célèbre statisticien Opta
Photo: © photonews

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Rudi Garcia a été taclé par le célèbre fournisseur mondial de données et de statistiques sportives Opta suite à sa déclaration sur la mauvaise gestion du score sénégalaise.

Rudi Garcia n’a pas mâché ses mots après la qualification belge : "On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Et puis c'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel, sur un penalty archi justifié."

Rudi Garcia nuance ensuite ses propos en conférence de presse

L'entraîneur français est ensuite revenu sur ses propos en conférence de presse : "Non, je n’ai pas dit ça, vos confrères se trompent de déclaration. J’ai dit que quand on mène, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Nous, on les a poussés, ils ont reculé et si on n’avait pas marqué le 2-1, je pense qu’on ne serait jamais revenus. Mais quand le troisième but d’un match est marqué et que ça fait 2-1, le match change d’âme, comme on dit en français."

Opta n'épargne pas Rudi Garcia après sa sortie sur le Sénégal

Le statisticien Opta s'est moqué de la déclaration de Rudi Garcia via une publication sur X : "3 - Rudi Garcia a perdu 3 matches de Ligue 1 après avoir mené 2-0 au 21e siècle, aucun entraîneur n'en a perdu plus."

Pour anecdote, les matchs de Ligue 1 perdus après avoir mené 2-0 par Rudi Garcia sont les suivants : AS Monaco-Saint-Étienne (5-3) en avril 2001, OL-Le Mans (3-2) en septembre 2007 et OL-Lille (2-3) en avril 2021.

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