Un ancien de la maison de retour à l’Antwerp cet été ?

Alors que l'Antwerp poursuit sa recherche de nouveaux investisseurs, le club continue de travailler sur son mercato. Parmi les pistes étudiées un ancien de la maison est cité : Calvin Stengs, dont l'avenir à Feyenoord semble plus incertain que jamais.

Après un prêt réussi au Royal Antwerp lors de la saison 2022-2023 en provenance de l'OGC Nice, Calvin Stengs avait été définitivement transféré à Feyenoord pour six millions d'euros.

Mais aux Pays-Bas, le milieu offensif n'a jamais réellement réussi à s'imposer. La saison dernière, il a été prêté à Pise, en Italie, avec une option d'achat d'environ cinq millions d'euros. Celle-ci ne devrait toutefois pas être levée.

Calvin Stengs à la recherche d'un nouveau défi

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Calvin Stengs est désormais estimée à 4,5 millions d'euros. À l'époque de son passage à l'OGC Nice, elle avait pourtant grimpé jusqu'à 15 millions d'euros.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu'en juin 2027, le Néerlandais de 27 ans devrait rapidement être fixé sur son avenir. Le club de Rotterdam devra soit le vendre cet été, soit prolonger son contrat afin d'éviter un départ libre dans un an.

L'Antwerp rêve d'un retour



D'après Voetbal International, plusieurs clubs suivent de près la situation de Calvin Stengs. Le Royal Antwerp ferait partie des prétendants. Sous l'impulsion de Marc Overmars, le matricule 1 souhaiterait rapatrier son ancien meneur de jeu. Une opération qui s'annonce toutefois compliquée au vu des exigences de Feyenoord et du joueur, même si l'Antwerp serait bien décidé à tenter sa chance.