Pourquoi Diego Moreira pourrait être une option intéressante pour la Belgique dans ce Mondial

Rudi Garcia a fait le choix de ne pas donner de temps de jeu à Diego Moreira face à l'Égypte. Pourtant, le joueur de Strasbourg pourrait apporter beaucoup à la Belgique. Voici pourquoi.

Diego Moreira a été l'un des joueurs repris par Rudi Garcia dont la présence était incertaine jusqu'au moment où la liste finale a été annoncée. Le natif de Liège a finalement été choisi par le tacticien français à la place d'autres joueurs comme Malick Fofana ou Mika Godts.

Diego Moreira, un profil très intéressant pour les Diables Rouges

C'est notamment la polyvalence du Liégeois qui a joué dans la décision finale. Il peut évoluer à plusieurs postes. S'il est principalement utilisé comme piston ou ailier à gauche, il possède aussi les qualités pour évoluer en tant que latéral gauche. Il est également capable de jouer en tant qu'ailier droit et peut aussi évoluer comme piston droit. Dans son club, il a d’ailleurs beaucoup joué à droite.

C'est donc un profil hybride qui se veut très intéressant pour l'équipe nationale. Mais la question est de savoir où il serait le plus intéressant de l'aligner.

Aligner Diego Moreira dans une défense à trois ?

La Belgique avait évolué dans un 3-5-2 face à la Croatie. Système qui avait d'ailleurs assez bien fonctionné. Ce dispositif pourrait éventuellement convenir au Belge.





"Je peux bien me sentir sur le flanc gauche comme sur le flanc droit dans le même système que contre la Croatie, oui", avait-il récemment souligné en conférence de presse. "Je pense que j'ai eu la chance de jouer avec mon club dans plusieurs systèmes, donc le dernier système avec lequel on a joué pourrait effectivement me correspondre."

Le 4-2-3-1 de la Belgique se positionne dans un 3-2-5 asymétrique en phase de possession. Face à l'Égypte, on a pu remarquer que lorsque Thomas Meunier recevait le ballon, il n'avait aucune possibilité pour faire progresser le jeu. La Belgique n'a en fait pas pu utiliser toute la largeur du terrain. Les Egyptiens ont alors pu défendre leur surface avec un bloc très compact et cela a posé problème lorsque la Belgique a voulu avancer vers le but adverse.

Un profil différent de ceux de Timothy Castagne et Maxim De Cuyper

Utiliser un milieu dans la ligne défensive pour pouvoir projeter des latéraux pourrait par exemple être une solution. Dans ce cas de figure, un joueur comme Diego Moreira pourrait parfaitement convenir. Il apporterait très certainement encore plus offensivement que Timothy Castagne ou Maxim De Cuyper.

Le faire démarrer n'est peut-être pas la solution ultime, mais une chose est sûre : il doit avoir des minutes dans cette Coupe du monde. Diego Moreira est un joueur qui peut énormément apporter à cette équipe belge avec sa force de percussion, mais aussi son volume de jeu. Le Diable Rouge est aussi doué en dribbles et est rapide, un point important à souligner également.

De son côté, le joueur de Strasbourg se montre en tout cas prêt : "Chaque joueur a envie de jouer chaque match. Dans les entraînements, il faut juste montrer que tu es disponible et donner ton maximum. C'est ce que je fais. Quand l'entraîneur décidera, je me donnerai à fond."