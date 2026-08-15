L'Antwerp enchaîne et bat facilement le KV Courtrai

Après avoir remporté son premier match de la saison face à Beveren, l'Antwerp se rendait au KV Courtrai. Deux promus d'affilée, et deux victoires consécutives pour le Great Old, qui a déroulé tranquillement au Stade des Eperons d'Or.

L'Antwerp est en pleine reconstruction et on ne s'attend pas à voir le Great Old jouer les premiers rôles cette saison en Jupiler Pro League. Mais l'équipe de Marvin Compper vient en tout cas de se donner de l'air dès l'entame de l'exercice, avec deux victoires d'affilée.

Il faut dire que sur papier, le calendrier anversois était accessible pour ce début de saison 2026-2027. Après la réception du SK Beveren, c'était un déplacement chez un autre promu, le KV Courtrai, qui était au programme. Et l'Antwerp a déroulé.

L'entame de match du Matricule 1 était un peu fébrile avec un Courtrai qui se créait quelques opportunités via le transfuge de Bruges Shandre Campbell. Mais rapidement, l'Antwerp va prendre ses marques et commencer à créer le danger.

C'est Anthony Valencia, titulaire, qui allait ouvrir le score en étant opportuniste sur un centre mal de Somers mal repoussé par la défense. Un court avantage pour les visiteurs à la pause, alors que Michael Frey pensait doubler la marque de la tête mais qu'un hors-jeu était signalé.

L'Antwerp déroule en seconde période

Si le KV Courtrai pouvait estimer mériter mieux en première période, ce sera tout autre chose en seconde. Les Kerels vont en effet rapidement souffrir face à un Antwerp nettement supérieur, et qui fera le break via, encore une fois, l'Equatorien Anthony Valencia.



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Un choix gagnant de Compper, Valencia ayant débuté sur le banc à Beveren. Cette fois, l'ailier équatorien de 22 ans était titulaire, et il a rendu sa confiance à son entraîneur avec ce doublé. En fin de rencontre, le KV Courtrai n'ayant pas réussi à réagir, un troisième but sera inscrit par Rein Van Helden sur corner.

Avec ce 6/6, l'Antwerp prend virtuellement la tête du championnat après deux journées de Pro League. Un classement bien sûr fort relatif vu à quel point nous sommes tôt dans la saison, mais une chose est sûre : peu auraient parié là-dessus en avant-saison.