Victoire du Bayern Munich en amical mais mauvaise(s) nouvelle(s) pour Vincent Kompany

Le Bayern Munich s'est aisément imposé en match amical face au RB Leipzig, mais Vincent Kompany n'avait probablement pas le sourire au terme de la rencontre. Trois cadres bavarois sont en effet sortis sur blessure.

Le Bayern Munich affrontait le RB Leipzig en match amical ce samedi. Une rencontre qui a certainement été un excellent test pour les Bavarois à deux semaines de la reprise de la Bundesliga. Et le Bayern s'est mis en confiance en l'emportant 3 buts à 1 face au troisième de la saison 2025-2026.

Vandevoordt, Vermeeren et Bakayoko jouent pour Leipzig

Les buts bavarois ont été inscrits par Luis Diaz, Nathaniel Brown et Jamal Musiala. Du côté du RB Leipzig, Maarten Vandevoordt était entre les perches, Johan Bakayoko est monté à la pause et Arthur Vermeeren à la 66e minute de jeu.

Malheureusement pour Vermeeren, cette montée au jeu ne devrait pas changer grand chose à sa situation. Le Diable Rouge est en effet sur une voie de garage au RB Leipzig, et une solution est activement cherchée par le club. Leipzig aimerait vendre Vermeeren, après l'avoir déjà prêté à l'Olympique de Marseille la saison passée.

Mais ce que l'on retiendra surtout, côté Bayern du moins, c'est la sortie sur blessure de trois cadres bavarois. Après neuf minutes de jeu, Konrad Laimer devait déjà céder sa place. Kim Min-Jae devait ensuite quitter le jeu à la 69e minute, avant que Jamal Musiala doive sortir à la 86e, peu de temps après avoir scellé le score.



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Vincent Kompany espèrera certainement que ses trois joueurs se remettent vite, car pour le Bayern Munich, la saison commence déjà la semaine prochaine. Le champion d'Allemagne affronte le Borussia Dortmund samedi prochain, en Supercoupe.

Du côté des bonnes nouvelles, Ismael Saibari, nouvelle recrue estivale bavaroise, a fait ses débuts pour le Rekordmeister ce samedi face au RB Leipzig. L'attaquant international marocain, qui disait récemment tout le bien qu'il pensait de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur, a même délivré une passe décisive sur le troisième but du Bayern Munich.