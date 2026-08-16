Analyse Peano à la faute, Isah délivre sa carte de visite : les notes de la RAAL contre Gand

Scott Crabbé depuis La Louvière
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Peano à la faute, Isah délivre sa carte de visite : les notes de la RAAL contre Gand
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La Louvière a commencé très fort mais a fini par baisser la garde contre La Gantoise. Un match à deux visages qui se reflète dans les notes des joueurs. Les voici, sur base de leur prestation individuelle.

Peano (4) : on l'a déjà connu plus ferme sur l'égalisation concédée après 20 minutes. Carrément fautif sur le 1-2 dès la reprise, avec une sortie aérienne manquée face à Siebe Van der Heyden, qui a permis à Ibrahima Cissé de marquer dans le but vide. Une après-midi à oublier.

Delos (6) : pas mal d'incursions offensives sur son flanc, notamment en début de rencontres. Parfois pris dans son dos, mais sa défense l'aidait à revenir assez promptement.

Faye (6) : sur le recul-frein lorsque Sonko croque l'espace laissé dans l'axe pour égaliser. Plus serein par la suite.

Okou (6,5) : sa vitesse a fait du bien pour aider la RAAL à se positionner haut malgré la vitesse de Cissé. Sorti blessé en fin de match, son état physique sera à surveiller, même si Lamego présente un profil qui pourrait le permettre de le remplacer.

Nkoa (5) : 4 duels gagnés sur 10, moins assuré dans ses intervention qu'à Anderlecht.

Lire aussi… La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

Une paire prometteuse dans l'entrejeu

Coulibaly (6) : un travail de l'ombre pour amener de l'équilibre à l'entrejeu face aux poussées offensives de Tajaouart et Made. Sobre et efficace avec son jeu en un temps. Mais surpris par le ballon dévié qui amène tout cet espace à Sonko sur l'égalisation gantoise

Wade (7) : son volume de jeu et ses incursions dans l'intervalle derrière les attaquants a fait très mal à Gand, en témoigne son rôle décisif sur l'ouverture du score des siens. A continué à insister tout au long de la rencontre.

Lutonda (6,5) : beaucoup d'anticipations suivies de centres dangereux ou de frappes assez instinctives. Peu de danger gantois de son côté, un match assez appliqué.

Isah a tout tenté devant

Tajaouart (6) : privé de la rencontre face à Anderlecht, il avait faim de ballons et n'a pas compté ses efforts pour se démarquer et tenter d'accélérer le jeu. Mais son impact sur la rencontre a baissé au fil des minutes après le premier quart d'heure des Loups.

Filet (6): Du mouvement autour d'Isah, son rôle sur le premier but permet notamment à son compère d'attaque de s'ouvrir le chemin du rectangle. Mais moins présent dans la zone de vérité, où il se distinguait en Suisse la saison dernière.

Isah (7,5) : le Nigérian a déjà tout de la bonne pioche de l'été. Déjà buteur à Anderlecht, il a récidivé cette après-midi, d'un bel effort à l'entrée du rectangle. Mais en plus de son but, le nouvel attaquant a également délivré sa carte de visite à l'Easi Arena avec des décrochages souvent très justes et des accélérations balle au pied qui ont fait mal à la défense gantoise, souvent dépassée en début de match.
 

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