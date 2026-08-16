L'Antwerp va rapatrier un Argentin au Bosuil

Prêté pendant une saison et demi au sein du matricule 1, Mauricio Benítez va revenir de manière définitive. De quoi apporter une garantie au milieu de terrain pour un club qui doit se reconstruire après un changement de propriétaire.

L'Antwerp va définitivement rapatrier Mauricio Benítez au Bosuil. Le matricule 1 a trouvé un accord avec le club propriétaire de Benítez, à savoir le géant argentin Boca Juniors. Selon des sources argentines, les Anversois devront débourser 2,2 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Une saison et demi à l'Antwerp

Le milieu de terrain connaît forcément bien le "Great Old" puisqu'il y a évolué un an et demi sous la forme d’un prêt. Pendant cette période, le milieu défensif argentin, barré notamment par un certain Leandro Paredes au Boca Juniors, a pris part à 40 duels et a trouvé le chemin des filets à trois reprises.

S'il a convaincu les têtes pensantes anversoises de son talent, son option d’achat, fixée à 4,5 millions d’euros, était jugée trop élevée pour les finances précaires du matricule 1.

Ces dernières semaines, l'Antwerp a toutefois renoué les négociations et Mauricio Benítez lui-même souhaitait absolument rester dans la cité portuaire. C’est désormais ce qui va se produire. Les derniers détails doivent encore être réglés, après quoi Mauricio Benítez est attendu rapidement à nouveau au centre d'entraînement du Bosuil.