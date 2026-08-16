Un éphémère Diable sous Tedesco dans le viseur du Club de Bruges

Bjorn Meijer parti à la Sampdoria et Joaquin Seys toujours courtisé, le Club de Bruges s'apprête à devoir reconstruire son côté gauche dans les prochaines semaines. Après le nom de Tuur Rommens hier, c'est celui d'un Diable rouge apprécié par Domenico Tedesco qui est cité en Venise du Nord.

La direction brugeoise activement sur le dossier des arrière gauche. Après avoir laissé filer Bjorn Meijer à la Sampdoria, la semaine dernière, les "Blauw en Zwart" pourraient faire leurs adieux à Joaquin Seys d'ici la fin du mercato.

Pour les remplacer, les têtes pensantes des bureaux brugeois cherchent des profils prêts à l'emploi et avec une certaine expérience de la Jupiler Pro League. Ces derniers jours, c'est surtout du côté de Glasgow que le Club cherchait ses solutions de rechange. Les deux latéraux gauche de la saison écoulée figurait tout simplement dans la short-list de la direction brugeoise.

Meghoma, la jeune pépite anglaise de 20 ans

À commencer par le titulaire Jaydon Meghoma, qui a disputé 27 duels la saison écoulée avec le Rangers FC, avec un but et quatre passes décisives à la clé. Mais l'Anglais d'origine nigériane n'appartient pas au club écossais mais à Brentford où il est retourné cet été. Ses chances de jouer régulièrement avec les "Bees" sont faibles et à 20 ans, il constituerait une belle opportunité de marché en cas de départ de Joaquin Seys. Encore faut-il qu'il s'adapte à une compétition qu'il découvrirait et avec un montant de transfert important sur sa tête vu son potentiel puisqu'il ne faut probablement pas se fier à son estimation sur Transfermarkt de 2 millions d'euros.

Rommens, la doublure de Meghoma l'an dernier

Si Tuur Rommens choisissait de revenir en Belgique accepterait-il d'être à nouveau cantonné au rôle de doublure de Meghoma comme au Rangers FC ? Rien n'est moins sûr, mais, élément très important, le joueur formé à Genk présente l'avantage de connaître parfaitement une Jupiler Pro League qu'il n'a quitté que voici six mois, alors qu'il évoluait à Westerlo. Désormais titulaire à Glasgow, choisira-t-il de déjà revenir au pays ? Surtout que son prix est estimé à 7 millions d'euros, ce qui n'est pas rien.

Deman, le chouchou de Tedesco

Le troisième nom cité depuis ce dimanche connaît non seulement la Belgique mais aussi la Venise du nord puisqu'il a évolué au sein du Cercle Bruges qu'il a quitté en août 2023 après 93 rencontres jouées, 4 buts marqués et surtout 11 passes décisives délivrées. C'est au Werder Brême, en échange d'un chèque de 4 millions, que Deman a tenté de franchir un palier dans une Bundesliga très scrutée par le sélectionneur diabolique de l'époque : Domenico Tedesco. Celui-ci apprécie beaucoup le profil d'Olivier Deman et le convoque régulièrement en sélection, sans pour autant en faire un titulaire. Toujours est-il que celui qui fut aussi U21 compte trois apparitions sous la tunique de la Belgique.





En difficulté dans le nord de l'Allemagne, Olivier Deman fera bien un aller-retour express au pays du côté de l'Antwerp, lors des six premiers mois de 2025. Un passage mitigé de 19 duels sans avoir alimenté la feuille de stats.

La saison passée, Olivier Deman a pris part à 16 matchs de Bundesliga, marquant une fois et délivrant trois assits. Trop peu pour un joueur désormais âgé de 26 ans qui veut donner un nouvel élan à sa carrière. Et le Club de Bruges pourrait être la porte de sortie rêvée. Sous contrat jusqu'en 2028, sa valeur marchande est un rien moins élevée que celle d'un Tuur Rommens : 6 millions d'euros.