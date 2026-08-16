Un ancien de Charleroi, champion d'Italie, en route vers l'Arabie Saoudite pour remplacer un ex-Ballon d'or ?

Al-Hilal cherche à se débarrasser de Karim Benzema afin d'attirer Victor Osimhen. Mais il ne suffira pas que d'écarter l'ancien Ballon d'or pour que le deal se fasse. Encore faudra-t-il convaincre et le joueur et son club actuel, Galatasaray.

Lorsqu'il évoluait à Naples, personne n'imaginait que Victor Osimhen ne rejoindrait pas un jour un grand club anglais ou espagnol. Pas plus qu'on ne l'imaginait passer du Pays noir à l'ombre du Vésuve, la carrière de l'attaquant nigérian a pris une tournure plus lucrative entre Turquie et, peut-être désormais Arabie Saoudite, où il pourrait remplacer un ancien Ballon d'or.

Benzema déjà sur le départ à Al-Hilal ?

En effet, Victor Osimhen est annoncé avec insistance au sein du géant saoudien d'Al-Hilal, où évolue actuellement en pointe un certain Karim Benzema, qui avait rejoint ce club voici seulement six mois en provenance d'Al-Ittihad, autre club saoudien.

Victor Osimhen appartient désormais à Galatasaray, qui l’a acheté à Naples contre un chèque de 75 millions d'euros en 2025. Le Nigérian s’est imposé comme la star offensive du club turc.

Une proposition pharaonique ?

Selon les informations publiées ces derniers jours, Al-Hilal aurait transmis une proposition verbale de 130 millions d'euros pour s'attacher les service de Victor Osimhen. Galatasaray l’aurait toutefois rejetée et aurait indiqué qu'il ne souhaitait pas vendre son attaquant cet été.

Osimhen est depuis longtemps une priorité du club saoudien. Al-Hilal avait déjà tenté de le recruter lorsqu'il appartenait encore à Naples, mais le joueur avait refusé de rejoindre l'Arabie saoudite.





L'intérêt est logique : à 27 ans, le Nigérian reste l'un des attaquants les plus covoités du marché. À Galatasaray, il a affiché des statistiques impressionnantes, avec 59 réalisations en 74 sorties.

Une plus-value qui pourrait profiter à Naples

Si l'on a parlé de refus du club turc, certains médias rapportent que celui-ci pourrait finalement être disposé à discuter pour un montant avoisinant les 65 millions d'euros, notamment en raison de la situation contractuelle et de la clause de revente au bénéfice de Naples. La Gazzetta dello Sport indique notamment que Naples bénéficierait d'une clause de 10% sur une future plus-value en cas de revente.

Reste l'avis du joueur qu'il faut encore convaincre. Un départ en Arabie saoudite pourrait lui offrir un contrat très, très, très intéressant, mais rester en Europe lui permettrait de continuer à évoluer au plus haut niveau. Et manifestement, l'ancien attaquant de Charleroi (20 buts en 36 matchs lors de son passage en Belgique) n'a pas encore abandonné l'idée de joueur pour un club de Premier League.