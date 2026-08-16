La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

Scott Crabbé depuis La Louvière
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La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"
Photo: © photonews
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Les mines étaient basses à La Louvière après la défaite concédée contre La Gantoise. Les Loups ont parfaitement commencé, avant d'être coupés dans leur élan par cette égalisation visiteuse. Puis par cette bourde de Marcos Peano.

Pendant 20 minutes, La Gantoise n'a pas eu voix au chapitre, tant la RAAL récupérait haut et cisaillait le bloc adverse par ses jaillissements. Mais la première erreur de concentration a directement été punie par Momodou Sonko.

Et c'est la mauvaise sortie de Marcos Peano 15 secondes après la reprises qui a définitivement coupé les jambes des Loups, qui ont peiné à réagir tout au long de la deuxième mi-temps.

La RAAL sonnée

Nolan Gillot était encore abasourdi par cette physionomie de rencontre : "Notre début de match a été vraiment bon, on produisait du beau football. Et puis, on se prend ce but sorti de nulle part. c'est très frustrant. Je ne sais même pas vous dire comment on l'a pris, je faisais encore mes chaussures".

La RAAL a pris un coup sur la tête, mais compte bien se la remettre à l'endroit cette semaine en vue du déplacement au Standard : "On va se relever. Des matchs, on en a déjà perdu, ce n'est pas pour ça qu'on va s'écrouler. On va aller en soldats au Standard".

Le groupe doit encore monter en puissance

Les Loups peuvent notamment s'appuyer sur ce début de match, au contenu bien plus entreprenant qu'à Anderlecht : "Contre le Sporting, c'était le premier match, il y avait forcément un peu d'appréhension. chez nous, on a plus réussi à se lâcher et a jouer, même si ça ne sert à rien d'un point de vue comptable au bout du compte. C'est bien d'être séduisants, mais ce qui compte, c'est d'avoir des points et de ne pas être en bas de classement".

Lire aussi… Peano à la faute, Isah délivre sa carte de visite : les notes de la RAAL contre Gand

"On a réalisé 16 transferts entrants, il faut encore apprendre à se connaître. Même s'il y a eu la préparation et les matchs amicaux, c'est encore différent lors des matchs de championnat. Mais on est sur la bonne voie", conclut Gillot.
 

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