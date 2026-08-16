La ville éternelle ou le Bosphore pour Malick Fofana ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La ville éternelle ou le Bosphore pour Malick Fofana ?
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Malick Fofana reste convoité alors que le mercato entre dans son money-time. Si une qualification de Lyon en Champions League pourrait changer la donne, son départ semble la tendance la plus probable. Et pour l'heure deux clubs aux couleurs indentiques sont les candidats acquéreurs les plus sérieux.

Malgré une saison perturbée par plusieurs problèmes physiques, Malick Fofana continue d’attirer les convoitises sur le marché des transferts. À seulement 21 ans, l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais conserve une belle cote en Europe et pourrait être au cœur d’un nouveau feuilleton dans les prochaines semaines. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, l’AS Roma aurait même formulé une proposition de 40 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Une offre à 40 millions de la Roma

Si l’intérêt romain semble sérieux, le dossier n’est toutefois pas encore finalisé. Plusieurs sources évoquent une offre envisagée ou discutée autour de 40 millions d’euros plutôt qu’une proposition définitivement actée. Les "Giallorossi" considèrent néanmoins Fofana comme des priorités pour renforcer son secteur offensif. Notamment depuis qu'une autre cible belge, Diego Moreira, semble plus en voie de rejoindre le RB Leipzig.

Le club italien doit également composer avec la concurrence de Galatasaray. Le champion de Turquie aurait pris contact avec l’OL et serait disposé à proposer au joueur un salaire supérieur à celui envisagé par la Roma. Cette dimension financière pourrait jouer un rôle important dans les négociations, même si le projet sportif et les ambitions du joueur seront également déterminants.

Un meilleur contrat à Galatasaray ?

Le calendrier lyonnais pourrait par ailleurs influencer l’évolution du dossier. L’OL doit affronter Fenerbahçe, le grand rival du Galatasaray, en barrages de la Ligue des champions, avec une double confrontation programmée les 18 et 25 août. La qualification pour la phase de championnat de la compétition pourrait inciter Lyon à conserver ses meilleurs éléments, notamment Malick Fofana, afin de disposer d’un effectif suffisamment compétitif pour mener de front les échéances nationales et européennes.

À l’inverse, une élimination pourrait renforcer la nécessité pour le club rhodanien de réaliser une importante opération financière. Une offre avoisinant les 40 millions d’euros pourrait alors devenir particulièrement difficile à refuser.

Un barrage déterminant

Recruté à La Gantoise en janvier 2024 pour environ 17 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter plusieurs millions de bonus, Malick Fofana représente aujourd’hui une potentielle importante plus-value pour l’Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune international belge dispose encore d’une marge de progression importante.

Pour l’instant, aucun accord n’est conclu. La Roma semble avoir pris les devants sur la proposition d'achat, tandis que Galatasaray possède l’argument du salaire. Mais on saura probablement plus à partir du 25 août au soir quelle tournure pourrait prendre la carrière de l'ancien "Buffalo".

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