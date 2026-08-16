Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht

Si Anderlecht aurait probablement mérité mieux au Freethiel ce dimanche, on ne peut pas dire que les Mauve & Blanc ont été très inspirés. Voici leurs cotes, avec peu de joueurs méritant beaucoup plus que la moyenne.

Coosemans (6)

Pas d'erreur, quelques interventions chaudes et quelques coups pris. Il n'a rien à se reprocher.

Augustinsson (4,5)

De retour dans le onze, il a vécu une après-midi très compliquée. Si le but ne vient pas de son côté, les centres se sont tout de même multipliés. Son match n'a pas aidé Oliver Antman pour sa première titularisation.

Biancone (5)

Lui et Pétrot ont été bien trop passifs sur l'ouverte du score. Pour le même prix, cependant, il égalise avec une tête comparable à celle qui a amené le but de Pétrot contre le PAOK.

Pétrot (4,5)

Quelques dégagements bien sentis, mais aussi un dégagement plein axe sur le but, avant de laisser Gomis s'imposer. Son moins bon match depuis qu'il est arrivé.

Maamar (5)

L'un des rares qui avait la niaque, mais il a aussi laissé des boulevards derrière lui et il laisse Sleger centrer sur le 1-0. Peu d'apport offensif.



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Saliba (4,5)

Ce n'est pas le Saliba de la saison passée. Le Canadien est-il revenu sur un petit nuage de la Coupe du Monde ? S'il ne devient pas plus précis et plus impliqué, il ne sera titularisé que quand Vitor Bruno fera tourner.

Llansana (4)

Lui non plus n'a pas plaidé sa cause avec un match franchement insuffisant. Lent, dépassé, peu inspiré, il a tout de même pris sa chance et s'est créé une occasion d'une frappe lointaine.

Ambrose (6,5)

Il a toujours cette même classe balle au pied, a forcé Schenk à son premier arrêt du match et multiplié les actions intéressantes. Peut-être le meilleur Mauve.

Degreef (5)

Une retournée qui méritait mieux, un centre qui aurait pu être une passe décisive. Mais pour un meneur de jeu, c'était par moments insuffisant. Loin d'être le moins inspiré du lot.

Antman (5)

Une première titularisation qui en aura certainement frustré beaucoup. Mais en un sens, le Finlandais a délivré deux balles de but, non-transformées. En seconde mi-temps, il a également réussi quelques beaux gestes, mais manque clairement de percussion et de vitesse.

Sikan (4,5)

Il frappe encore un très beau coup-franc, mais en-dehors de ça, l'Ukrainien a cette fois raté beaucoup trop d'occasions franches. Sans cela, on aurait vécu un tout autre match.