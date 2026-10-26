Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

Absent ce week-end pour le déplacement à l'Udinese, Diego Moreira ne sera pas absent longtemps à l'AC Milan. Le Diable Rouge pourrait même déjà faire son retour dans le groupe ce mercredi à l'occasion de la réception de Bologne, trois jours avant le derby face à l'Inter.

C'est sans Diego Moreira que l'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de l'Udinese, ce dimanche dans le cadre de la huitième journée de Serie A.

Le Diable Rouge souffrait en effet d'une blessure aux ischio-jambiers et ne figurait même pas sur la feuille de match, lui qui avait encore disputé 72 minutes du déplacement à Bournemouth en Europa League, jeudi.

Alexis Saelemaekers était lui aussi absent en raison d'une blessure à la cheville, tandis que Koni De Winter était titulaire en défense centrale, au même titre que Christian Kabasele dans le camp d'en face.

Diego Moreira déjà bientôt de retour avec Milan

Pas trop de mal, cependant, pour Diego Moreira, qui ne sera pas absent bien longtemps, si l'on en croit les dires de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport.



Le Diable Rouge de 22 ans devrait en effet être entièrement rétabli pour défier Bologne, ce mercredi. Normalement pas de problème, donc, pour le derby de Milan qui suivra samedi 31 octobre face à l'Inter Milan.