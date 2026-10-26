"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

Colin Coosemans était amené à réagir à la lourde défaite d'Anderlecht à La Gantoise. Le capitaine a aussi tenu à défendre son entraîneur, employant des mots forts à son sujet.

Colin Coosemans est revenu sur la défaite d'Anderlecht à La Gantoise (4-0). Le capitaine a insisté sur le fait que l'équipe avait totalement craqué sur le plan mental en fin de rencontre et a tenu à défendre son entraîneur Vitor Bruno. Ce dernier a lui aussi livré ses impressions lors de la conférence de presse d'après-match.

"Nous ne pointerons personne du doigt, affirma d'entrée Colin Coosemans devant les journalistes. Je veux défendre le groupe, le staff et le club en toutes circonstances, mais je pense que nous nous sommes quand même reniés durant les vingt dernières minutes. Les têtes ont commencé à baisser."

"Nous n’avons plus formé cette unité qui nous a toujours caractérisés jusqu’ici, a poursuivi le capitaine du Sporting bruxellois. Il n’y a jamais eu de problème de mentalité, mais je pense que nous devons faire preuve d’exigence envers nous-mêmes dans le dernier quart d’heure, car nous avons laissé tomber. Ce n’est pas digne d’Anderlecht."

Eliminer les passages à vide

Le gardien estime aussi que la saison actuelle d'Anderlecht ressemble à des montagnes russes. "Si l’on veut réussir, il faut éliminer les passages à vide. Après le Beerschot, c’est toutefois le deuxième gros creux que nous traversons en peu de temps", a-t-il constaté.

"Nous avons le devoir, envers nous-mêmes et envers ce club, de ne pas tomber aussi bas, a encore jugé Colin Coosemans. Est-ce que cela s’est produit ? Si l’on analyse les 20 dernières minutes, on peut peut-être le dire."



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Le poste de Vitor Bruno sera sans aucun doute à nouveau remis en question après cette défaite. Mais Colin Coosemans a tenu à défendre clairement son entraîneur.

Se regarder dans le miroir

"J’espérais ne jamais devoir le dire et je ne l’aurais pas fait si tout allait pour le mieux ici, a commencé le capitaine des "Mauves". Depuis le départ de Vincent Kompany, Vitor Bruno est peut-être le meilleur entraîneur que nous ayons eu ici."

"Ce qui s’est passé durant les 20 dernières minutes relève uniquement de la responsabilité des joueurs. Ils doivent se regarder dans le miroir", a tranché Colin Coosemans.

"Nous avons abandonné notre équipe et notre club, mais aussi notre entraîneur, a poursuivi le gardien. Quant aux supporters qui chantent 'Shame on you' (honte à vous), je peux comprendre leur frustration à 200%."