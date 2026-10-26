🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

Will Still, désormais en charge de l'AJ Auxerre, était furieux après un but accordé au Mans grâce à la goal-line technology. Il faut dire que les images, de certains angles, pourraient donner raison au technicien belge.

La goal-line technology a été au cœur d’une grosse polémique en Ligue 1 ce dimanche ! Lors de la rencontre entre Auxerre et Le Mans (1-1), un but accordé aux Manceaux a provoqué la colère de notre compatriote Will Still. L’entraîneur de l’AJA est convaincu que le ballon n’a jamais entièrement franchi la ligne de but, malgré la validation de la technologie.

L'arbitre avait d'abord laissé le jeu se poursuivre

Tout est parti d’une tête de Lucas Buades, déviée par Danny Namaso vers son propre but. Le gardien auxerrois Paul Nardi, passé par le Cercle Bruges, semblait avoir repoussé le ballon sur sa ligne. L’arbitre, Willy Delajod, a d’abord laissé le jeu se poursuivre avant que sa montre ne signale finalement un but grâce à la goal-line technology.

🚨🚨 WILL STILL 🇧🇪 FURIEUX après le but accordé au Mans par la GOAL-LINE TECHNOLOGY !!!! 🤯 IL DÉMONTRE QUE C’ÉTAIT UNE ERREUR. 😤 🗣️ « C’EST SON GANT. JE VOUS JURE QUE C’EST SON GANT qu’il y a sur l’action. (…) Si vous voyez l’image derrière le but, C’EST IMPOSSIBLE QUE CE BALLON SOIT RENTRÉ DANS LE BUT. » « Ils me disent : “Ouais, ON A SEULEMENT DEUX DES QUATRE MONTRES QUI ONT SONNÉ ET PAS LES DEUX AUTRES.” » « ON A EU UN PROBLÈME INFORMATIQUE, C’EST INÉDIT. » 😳 🎙️ @ligue1plus https://t.co/T7hkmBLVaZ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 25, 2026

Le gant de Paul Nardi

Une décision que Will Still a du mal à comprendre et à encaisser. "Ce qu’on voit sur le ralenti 3D de la goal-line technology, c’est le gant de Paul. Si vous voyez l’image de derrière le but, sachez que c’est impossible que le ballon soit entré dans le but ", a déclaré le technicien belge au micro de Ligue 1+.

Will Still a ensuite rapporté une explication étonnante fournie par l’arbitre : seules deux des quatre montres auraient vibré. "Je ne sais pas comment leurs images fonctionnent. Ils m’ont dit qu’ils avaient eu un problème informatique, que c’était inédit", a-t-il expliqué.





Malgré cette polémique, Auxerre a rapidement réagi sur le terrain. Cameron Archer a égalisé quelques minutes plus tard, permettant à l’AJA d’arracher le partage (1-1) et de rester en 12e position au classement général. Mais l’incident risque de faire parler, tant les images disponibles semblent difficiles à concilier avec la décision prise sur le terrain.