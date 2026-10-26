De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

Scott Crabbé, journaliste football
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De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise a fait le plein de sourires contre le Cercle de Bruges. Parmi eux, Ross Sykes était sans doute l'un des plus francs à l'issue de la rencontre.

Et dire qu'à la 48e minute, l'Union semblait s'orienter vers sa première défaite au Parc Duden depuis février 2025. 40 minutes plus tard, les Bruxellois comptaient trois buts d'avance et pouvaient se permettre de se faire plaisir dans les changements. Avec des cadres qui en ont bavé à l'infirmerie.

Kevin Rodriguez a été le premier à monter au jeu et le dernier à inscrire son nom au marquoir. L'attaquant équatorien a vécu des moments très difficiles en ce début de saison et n'avait d'ailleurs pas encore marqué. Ce but lui fera à coup sûr un bien fou.

Trois retours pour le prix d'un

Autre blessé de ces dernières semaines, Adem Zorgane figurait dans la sélection pour la première fois depuis son pépin physique en sélection algérienne. Le maître à jouer de l'Union s'est directement signalé avec une grosse frappe, mettant Gaëtan Coucke à contribution.

David Hubert a ensuite gardé le plus symbolique pour la fin en offrant à Ross Sykes sa première minute de la saison en championnat. Le défenseur anglais s'était blessé à l'épaule lors du match aller contre Bodo Glimt.

Ross Sykes revient de loin

Sykes a travaillé d'arrache-pied pour revenir, profitant de la trêve pour faire des pas de géant lors des séances individuelles, tout en continuant à accompagner le groupe dans tous ses déplacements.

Lire aussi… "La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

Ce soir, l'ancien d'Accrington Stanley est monté sous les vivas du Parc Duden et avec le brassard de capitaine autour du bras pour terminer la rencontre. Un nouvel exemple de la famille qu'est l'Union.

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