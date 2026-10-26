Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"
Photo: © photonews
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La Gantoise en a planté quatre au Sporting d'Anderlecht ce dimanche. Un score qui paraît un peu forcé, mais qui donne aux Buffalos neuf longueurs d'avance sur leur concurrent du soir. Un gouffre auquel aucun des deux entraîneurs concernés ne souhaite réellement prêter attention.

Neuf points séparent désormais La Gantoise du Sporting d'Anderlecht. "Neuf points ? Nous pourrions rattraper ça en quelques matchs, mais on ne doit pas regarder la première place pour le moment", répondait l'entraîneur bruxellois Vitor Bruno en conférence de presse.

"La plus grande erreur que l'on puisse faire est de regarder plus loin que nécessaire. Nous devons maintenant viser la quatrième place", poursuivait le T1 des Mauves, avant de détailler le fond de sa pensée.

Anderlecht "doit viser la quatrième place"

"Il y a déjà des écarts entre le premier du championnat et nous. L'écart est réel, donc nous devons prendre les matchs les uns après les autres et nous améliorer. Nous devons être plus tranchants et plus efficaces. C'est ce qui nous manque. Nous nous créons toutes les occasions nécessaires, mais le dernier geste ou la dernière passe pose systématiquement problème."

Anderlecht ne doit donc pas trop regarder vers le haut. "Et regarder vers le bas ? Je ne le ferai pas non plus. Sinon, tu tombes. Nous devons regarder vers le haut et continuer à le faire, progresser chaque jour dans notre jeu et nous concentrer sur le week-end prochain. Nous devons construire quelque chose de solide et trouver de la constance dans notre jeu. C'est ce que nous avons fait pendant 70 minutes dans ce match."

Comment Rik De Mil voit-il les choses ?

Et Rik De Mil ? Lui ne saurait pas regarder beaucoup plus haut que sa place de leader pour le moment. "Ne pas regarder derrière soi quand on est en tête ? Ce n'est pas si difficile pour nous non plus. Nous devons simplement essayer de prendre un maximum de points chaque semaine."

Lire aussi… Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

"Nous avons encore un programme très chargé et nous recevrons sans aucun doute encore quelques coups cette saison. C'est bien de voir que mes joueurs ont très bien réagi aux revers de la semaine dernière. Cela démontre une vraie force mentale", s'est réjoui le T1 des Buffalos.

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