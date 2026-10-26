Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

Lommel continue de bénéficier du soutien financier du City Football Group. La holding, propriétaire de Manchester City, a de nouveau injecté 23 millions d’euros dans le club limbourgeois.

Selon le quotidien économique De Tijd, un acte publié au Moniteur belge révèle que cette augmentation de capital a été réalisée par la conversion de dettes en capital. Le montant total de ces opérations, depuis 2022, atteint ainsi près de 100 millions d’euros.

C’est déjà la sixième fois que le City Football Group investit des fonds supplémentaires dans le club de Lommel de cette manière. Selon les chiffres publiés au Moniteur belge, le montant total atteint désormais 98,8 millions d’euros. La holding détient une participation majoritaire dans le club depuis 2020 et fait partie d’un réseau international dont Manchester City est le club phare.

Une sixième injection financière en 4 ans

Ces investissements ont permis à Lommel de franchir plusieurs étapes sur le plan sportif. La saison dernière, le club limbourgeois est parvenu à décrocher sa promotion dans l’élite du football belge grâce au tour final. Le soutien financier de cette holding internationale constitue ainsi un élément essentiel du projet visant à amener Lommel au plus haut niveau.

Le City Football Group est contrôlé par une entité liée au cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan, membre de la famille royale d’Abou Dhabi et vice-président des Émirats arabes unis. Les fonds supplémentaires injectés dans Lommel proviennent donc indirectement du Moyen-Orient. La holding détient des participations dans plusieurs clubs à travers le monde, Manchester City restant son principal fleuron.





Plaintes de Virton

Ces investissements ont également suscité des interrogations en Belgique concernant l’équité de la concurrence. En 2023, Virton avait saisi la justice, estimant que Lommel bénéficiait d’un avantage déloyal grâce à ce soutien financier. Le club gaumais avançait qu’il pouvait s’agir d’aides d’État illégales. L’instance arbitrale Cepani n’a toutefois trouvé aucune preuve que des subventions étrangères faussaient le marché intérieur et a rejeté la plainte.

L'Excelsior Virton a également déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour dénoncer la concurrence prétendument déloyale exercée par des clubs financés par des fonds étatiques.

Derrière les millions, le groupe de pouvoir d’Abou Dhabi

Cette nouvelle augmentation de capital confirme entre-temps que le City Football Group continue de soutenir financièrement Lommel. Avec près de 100 millions d’euros injectés au travers de telles opérations depuis 2022, l’ampleur de ce soutien est particulièrement considérable pour un club belge.