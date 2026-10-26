Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"
Photo: © photonews
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Vitor Bruno espérait sans doute un autre résultat pour ce déplacement à La Gantoise. Sans éluder les lacunes de son équipe, le technicien portugais a aussi tenu à dire que le résultat du jour ne reflétait pas totalement la qualité de la prestation de ses protégés.

Jamais, Vitor Bruno n'a prononcé le mot "crise" lors de la conférence de presse suivant la claque reçue par Anderlecht sur la pelouse de La Gantoise. Le technicien portugais ne semblait même pas abattu et a défendu son équipe avec ferveur. Il n'était cependant pas dupe des points faibles affichés par son équipe. 

"C’est la fin du match qui est la plus importante", a expliqué Vitor, interrogé sur les trois buts concédés à partir de la 73e minute de jeu. "Quelqu’un qui n’a pas vu le match et qui regarde uniquement le résultat pourrait penser que nous avons été écrasés ici. Mais ce n’est pas le cas. Nous aurions dû revenir au vestiaire à la pause avec le score de partité."

"La première demi-heure après la pause, c’est l’une des meilleures prestations d’Anderlecht que j’ai vues cette saison, ose même le technicien portugais. Surtout face au leader du championnat. Mais après le 2-0, nous avons souffert. Nous leur avons laissé les espaces qu’ils aiment tant exploiter. Cependant, je parle de deux matchs différents : celui jusqu’à la 70e minute et celui qui a suivi."

"La première demi-heure après la pause, c’est l’une des meilleures prestations d’Anderlecht que j’ai vues cette saison."

— Vitor Bruno

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