Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges
Photo: © photonews

Sept victoires consécutives pour le Club de Bruges et une satisfaction bien logique pour Ivan Leko. L'entraîneur croate des Blauw & Zwart refuse cependant de voir le verre totalement rempli et pointe un axe d'amélioration majeur avant la suite des hostilités.

Le Club de Bruges a trouvé le chemin des filets à trois reprises face à Saint-Trond, mais ne s'est imposé qu'avec un petit but d'avance, ce dimanche au Jan Breydelstadion.

"Je ne suis pas satisfait de la première mi-temps, mais je suis content de notre performance en seconde", déclarait Ivan Leko, cité par les médias du Club Brugeois, en conférence de presse.

"Nous nous sommes recentrés sur le jeu, sur nos objectifs, et nous nous sommes créé davantage d'occasions de but. Nous savions à quoi ressemble Saint-Trond et comment ils abordent un match. Mais il faut toujours être présents, c'est ce qui compte. Chaque victoire nous donne envie d'enchaîner."

Le petit point noir d'Ivan Leko

L'entraîneur croate des Blauw & Zwart est donc satisfait, même si un élément le gêne plus que les autres. "C'est dommage que le deuxième but de STVV soit venu d'un coup de pied arrêté. Nous allons en discuter avec l'équipe, car heureusement, le score était de 3-1 à ce moment-là et non de 2-1."

Lire aussi… "Il me facilite la vie " : Nicolo Tresoldi ne tarit pas d'éloges sur ce partenaire au Club de Bruges
Ivan Leko refuse de voir le verre totalement rempli, mais son équipe vient en tout cas d'enchaîner une septième victoire consécutive. Intercalé entre La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges est une fois encore monté dans le bon wagon. Celui de la lutte pour le titre.

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