La Gantoise visera la victoire lors de la 4e journée de Conference League afin de se repositionner plus solidement dans le top 24. Après les points perdus en Finlande contre KUPS, la rencontre face à l'Étoile Rouge de Belgrade est très importante.

"En tant que joueur, on veut jouer chaque match, mais nous avons un groupe très solide. Il faut simplement être prêt lorsque le moment arrive", a déclaré Leonardo Lopes Da Silva, présent en conférence de presse et qu'on attend donc titulaire ce jeudi. "Je reçois ma chance maintenant, donc je me sens prêt à la saisir."

"C'est une bonne chose que je puisse évoluer au milieu de terrain. J'ai déjà joué à d'autres postes par le passé et je le fais toujours volontiers, mais je préfère évidemment jouer dans l'entrejeu", a expliqué le joueur.

"Je n'ai que 27 ans et je fais déjà partie des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Je dois donc aussi aider mes coéquipiers en dehors du terrain, à ma manière. Si je vois quelque chose, je vais interpeller les gens sur ce qui peut être amélioré."

"Nous avons une bonne relation entre milieux de terrain et nous voulons nous rendre meilleurs les uns les autres. C'est de cette manière que nous pouvons être et rester compétitifs. L'Étoile Rouge de Belgrade est une bonne équipe, donc nous allons la respecter. Nous abordons ce match avec beaucoup de confiance et nous croyons en nos chances de gagner."

Rik De Mil veut montrer de belles choses contre l'Étoile Rouge de Belgrade

Rik De Mil s'est ensuite adressé à la presse et a prévenu que le club serbe était un solide adversaire. "Nous avons peut-être un peu sous-estimé Braga en nous basant sur son nom, car je place vraiment l'Étoile Rouge de Belgrade au même niveau. C'est une équipe très mature, avec beaucoup de jeunes joueurs qui possèdent énormément de talent. Elle est largement en tête de son championnat et a de l'expérience en Ligue des champions".





"À nous de répondre présent lors des matches à domicile. Pour l'instant, ce n'est pas encore un match que nous devons absolument gagner, mais nous voulons récupérer les deux points perdus en Finlande et, pour cela, nous devons battre l'Étoile Rouge."

"Il y a de la confiance dans le groupe, même si les dernières semaines ont été un peu plus compliquées. Indépendamment des blessures, c'est quelque chose qui peut arriver au cours d'une saison et qu'il faut surmonter. Dans ces moments-là, nous devons nous reconcentrer sur les bases".