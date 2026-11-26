Ce soir, le match entre l'OFI Crète et Anderlecht sera spécial pour Aaron Leya Iseka. L'ancien attaquant des Mauves est devenu un héros en Grèce.

Deux ans après son frère Michy Batshuayi au Standard, Aaron Leya Iseka avait pointé le bout de son nez à Anderlecht lors de la saison 2014/2015, avec neuf apparitions en championnat à la clé. Mais une rupture du ligament croisé et la concurrence d'Aleksandar Mitrovic puis Stefano Okaka lui laissaient peu de perspective de temps de jeu.

Il avait ainsi été prêté à l'Olympique de Marseille (où Rudi Garcia lui a appris la réalité du football à la dure) puis à Zulte Waregem. Ses neuf buts avec le Essevee avaient convaincu Toulouse de déposer un peu plus d'un million en juillet 2018.

Depuis, l'attaquant bruxellois a bien bourlingué. Metz, Barnsley, Adanaspor, Tuzlaspor, Hapoel Hadera, OFI Crète, CSKA Sofia : sa carrière a débouché sur de nombreux changements de crèmerie et sur la découverte de nouvelles compétitions.

De retour aux affaires en Grèce

La saison dernière, Leya Iseka est resté sans club jusqu'en hiver. Son ancien club de l'OFI Crète est alors venu le chercher. Cette campagne européenne est un peu la sienne : c'est lui qui a inscrit le but victorieux en finale de la Coupe, s'offrant au passage le premier trophée de sa carrière.

Même si l'ancien Mauve est actuellement blessé, le match de ce soir sera forcément spécial : "Je ne reconnaîtrai plus beaucoup de visages mais cela reste mon club. C'est dans le stade d'Anderlecht que je suis tombé amoureux du football", confirme-t-il à La Dernière Heure.



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Un coup à jouer contre Anderlecht ?

Reste que le joueur est heureux en Grèce : "Ma femme et mes deux enfants se plaisent beaucoup ici. Et l'OFI est en plus un club familial et ambitieux à la fois".

Aaron Leya Iseka y croit : "En Europa League, nous avons autant de points qu'Anderlecht, disons que c'est du 50-50. Je les ai vus à la télé contre Lyon et je ne les ai pas trouvés mauvais. Mais, nous avons un atout : vous verrez que le public va nous pousser vers l'avant. Les 17 000 places contre Anderlecht sont vendues depuis longtemps".

