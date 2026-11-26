Leander Dendoncker retrouvera un club belge ce jeudi soir en Conference League. L'ancien Diable Rouge recevra Saint-Trond avec le Hajduk Split. Le milieu de terrain, qui connaît bien le championnat belge, reconnaît avoir été surpris de voir les Canaris se qualifier pour une Coupe d'Europe et salue le parcours des Limbourgeois la saison dernière.

En conférence de presse, Leander Dendoncker a salué le parcours des Canaris avant leur déplacement à Split. "Ce n'est pas habituel de voir Saint-Trond en Europe, mais ils pratiquent un football dynamique. Ils méritent d'être ici", a-t-il déclaré. Avec six points en trois rencontres, le Hajduk n'est pas mal parti, mais n'occupe que la treizième place de la phase de ligue et entend monter au classement.

Dendoncker doit encore gagner sa place

À 31 ans, l'ancien joueur d'Anderlecht ne s'est pas encore imposé dans le onze croate. "Je suis arrivé ici avec une blessure contractée en Espagne et mon rétablissement a duré plus longtemps que prévu", a-t-il expliqué. "Quand on arrive dans une équipe qui tourne aussi bien, il est difficile de gagner sa place."

Dendoncker a aussi rappelé sa préférence pour l'entrejeu. "Je me sens le mieux au milieu de terrain. C'est là que j'ai joué la plus grande partie de ma carrière", a-t-il précisé. Sa présence dans le onze face à Saint-Trond reste incertaine. "Tout le monde traverse une bonne période. À moi d'être prêt lorsque l'entraîneur aura besoin de moi."

Les supporters du Hajduk ont marqué Dendoncker

Le Hajduk s'est manifesté tardivement durant le mercato, mais les échanges avec l'entraîneur et la direction sportive ont convaincu le Belge de rejoindre Split. "J'ai immédiatement eu un bon feeling avec le projet", a-t-il confié. La ville, la mer et le climat lui plaisent, et l'ambiance autour du club l'a particulièrement marqué.

Invité à comparer les supporters du Hajduk à ceux de ses anciens clubs, Dendoncker a répondu sans hésiter. "Probablement les meilleurs que j'ai connus dans ma carrière. Les plus impressionnants." Un éventuel retour chez les Diables Rouges reste secondaire à ses yeux. Sa priorité est de retrouver son meilleur niveau à Split, où Saint-Trond se présente ce jeudi soir.



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Cette déclaration risque de faire sourciller les supporters d'Anderlecht, où Leander Dendoncker a été formé et dont il a porté les couleurs à 214 reprises en match officiel. À 31 ans et après 32 sélections chez les Diables Rouges, le milieu de terrain semble avoir été davantage marqué par l'ambiance à Split que par celle du Lotto Park.