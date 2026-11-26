Sans poste depuis près d'un an, Marc Brys vit en Crète, à cinq minutes du stade de l'OFI où Anderlecht jouera ce jeudi soir, et s'y plaît bien. L'ancien sélectionneur du Cameroun et entraîneur passé durant de longues années par notre Jupiler Pro League ne semble pas avoir envie de revenir sur le devant de la scène et a même refusé d'entraîner le futur adversaire des Mauves.

Sans poste depuis son départ de la sélection du Cameroun en décembre dernier, Marc Brys vient de vivre une année beaucoup plus tranquille. L'entraîneur de 64 ans habite en Crète et n'est plus autant impliqué dans le monde du football.

Il assiste cependant volontiers à des matchs de l'OFI Crète, futur adversaire du Sporting d'Anderlecht ce jeudi en Europa League, comme il l'a révélé dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

"Dire que je vois tous les matchs à domicile serait exagéré, mais nous y allons très souvent. Le stade est à cinq minutes de chez moi", a-t-il confié. "Nous avons des amis grecs qui veulent assister aux matchs et nous les accompagnons."

Marc Brys a refusé d'entraîner l'OFI Crète

L'ancien T1 de Louvain, de Saint-Trond, du Beerschot, de Malines et de bien d'autres clubs aurait même pu affronter les Mauves ce jeudi en tant qu'entraîneur principal. "On m'a proposé le poste, mais j'ai refusé et je continuerai à le faire", a-t-il révélé.

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"Pourquoi ? D'abord, parce que l'OFI Crète se porte à merveille. C'est un club en pleine expansion. Ensuite, parce que je souhaite continuer à mener une nouvelle vie saine ici en toute tranquillité. Laissez-moi juste profiter de la vie", a réclamé Marc Brys, qui ne semble pas vouloir reprendre un poste de sitôt.