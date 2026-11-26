La Gantoise dispute ce jeudi un match crucial pour sa campagne européenne face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Les Buffalos veulent conserver leurs chances de passer l’hiver en Europe, mais Rik De Mil sait que la rencontre ne sera pas simple. Il devra en outre se passer de László Bénes.

Le milieu de terrain souffre d’une blessure au pied et ne pourra pas jouer ce jeudi. "Ce n’est pas dû à un coup ou quelque chose du genre, mais plutôt à une forme d’usure", a expliqué Rik De Mil, via Het Nieuwsblad. "Il a reçu une infiltration et j’espère le revoir au plus vite avec le groupe." L’entraîneur des Buffalos ne s’attend donc pas à une longue absence.

De Mil met en garde contre l’Étoile Rouge

Le coach gantois tient en haute estime le club serbe. "Nous avons peut-être un peu sous-estimé le SC Braga, mais je place vraiment l’Étoile Rouge au même niveau", a-t-il déclaré. Selon lui, l’Étoile Rouge possède beaucoup de qualité, surtout offensivement, avec Kostov parmi ses grands talents.

De Mil ne veut toutefois pas se laisser intimider. "Bien sûr, nous devons les analyser et les respecter, mais lors d’un match à domicile, nous devons aussi croire que nous pouvons les battre", souligne-t-il.

Le coach gantois regrette toujours l'opportunité manquée face aux Finlandais de KuPS. "Nous nous sommes privés de deux points. Nous aurions dû avoir six points sur neuf, donc nous devrons réaliser un petit exploit quelque part ou prendre des points contre des équipes qui ont énormément de qualités", admet-il.

Lire aussi… Les Gantois annoncent la couleur avant le choc contre l'Étoile Rouge de Belgrade›

Le match contre l’Étoile Rouge offre une nouvelle opportunité en ce sens. "Demain, ce ne sera toutefois pas encore un match à quitte ou double, mais les rencontres à domicile sont importantes", a poursuivi De Mil. Une place dans le top 8 n’est pas encore une priorité. "Il faut se concentrer sur le fait de passer l’hiver en Europe. Si nous gagnons les deux prochains matches, nous en parlerons peut-être différemment et nous reverrons éventuellement nos objectifs à la hausse."