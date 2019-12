Refaelov attend Anderlecht : "Je ne les vois pas comme des concurrents"

Lior Refaelov, l'un des maîtres à jouer de l'Antwerp, attend le RSC Anderlecht de pied ferme ce vendredi ... mais ne les voit pas vraiment comme des rivaux.

L'Antwerp, deuxième, reçoit Anderlecht, 10e de Jupiler Pro League. Des classements un peu surprenants et déséquilibrés à ce stade de la compétition. "Bruges et Gand sont bien plus dominants que cet Anderlecht, qui n'a pas grand chose à voir avec l'Anderlecht dominant des dernières années", estime Lior Refaelov dans Het Laatste Nieuws.

"On le voit en Belgique et en Europe, Gand et Bruges sont les leaders de notre football. Anderlecht, je ne les vois plus vraiment comme un concurrent - pas pour l'instant. Ils sont en train de reconstruire avec des jeunes et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique", précise l'Israélien, qui reconnaît : "Ils sont sur la bonne voie. Contre Genk, ils ont réalisé de bonnes combinaisons, se sont créés des occasions. Je n'ai pas été surpris de leur victoire, ce qui me surprend est qu'ils aient si peu de points. Et s'ils perdent contre nous, les PO1 seront peut-être impossibles".