Marc Grosjean n'éprouve qu'un seul regret après son départ du FC Liège

Ce lundi, le FC Liège et Marc Grosjean ont mis fin à leur collaboration. Après seize jour de championnat, le matricule 4 était classé à la 13ème place avec 17 points.

Les dirigeants du FC Liège ont décidé de remercier Marc Grosjean ce lundi 23 décembre après seize journées de championnat. "Une série de choses fait que la direction a choisi d'opter pour ce choix que je respecte. C'était une aventure positive et intéressante", nous confie Marc Grosjean qui n'a qu'un seul regret.

"Je n'ai pas compris pourquoi une partie du public faisait preuve d'animosité à mon égard. Une véritable énigme ! J'avais pourtant déjà entraîné le club par le passé et je l'avais même sauvé en D2. On ne peut pas plaire à tout le monde mais c'est dommage. Cela a rendu le climat de travail plus compliqué et j'ai l'impression que la direction a voulu anticiper une situation qui aurait pu se détériorer. Certaines personnes "anti-Grosjean" auraient pu augmenter la pression et le mécontentement extérieur", explique l'ex-coach des Sang et Marine.

Le technicien liégeois âgé de 61 ans veut retenir le positif. "L'équipe a bien progressé depuis le début de saison et je maîtrisais bien la situation. J'étais et je suis toujours convaincu que le club va s'en sortir. Pas de signes d'une équipe malade contrairement à d'autres de la série. Nous venions d'aligner cinq matchs sans défaite et n'étions qu'à trois points du RWDM, classé à la 7ème place", a-t-il ajouté avant d'évoquer l'effectif du matricule 4. "Je savais où j'allais quand j'ai signé au club. Je connaissais la difficulté de la tâche. Des joueurs importants avaient quitté le club cet été et deux joueurs sur lesquels nous comptions beaucoup, Reciputi et Electeur, se sont blessés. C'est ainsi, un coach doit toujours trouver des solutions. Je souhaite en tout cas le meilleur au club. Qu'il parvienne à se maintenir le plus rapidement possible", souligne Grosjean désormais libre.

"Mon avenir ? Je suis prêt à reprendre rapidement les rênes d'une équipe. Je suis ouvert à tout défi. Seraing ? Un club que je connais très bien et où j'ai évolué durant dix ans", a conclu Marc Grosjean.