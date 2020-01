Laurens De Bock de retour en JPL cet hiver ?

Après avoir été écarté du Club de Bruges par Ivan Leko lors de l'été 2017, Laurens De Bock cherche toujours à se relancer.

Ce dernier a passé une demi-saison sur le banc avant de prendre la direction de Leeds United en janvier 2018, mais l'expérience n'aura pas été concluante. Son séjour (prêt) à Ostende la saison dernière n'aura également pas porté ses fruits, après quoi Leeds a envoyé le joueur vers Sunderland.

Mais même en League One (Division 3), De Bock n'arrive pas à faire son trou. Il n'a joué que cinq matches de championnat jusqu'à présent, ce qui n'est pas du goût du joueur. Et selon The Shields Gazette, une rencontre entre Leeds et Sunderland serait prévue mercredi afin de décider de l'avenir de l'arrière gauche.

Ainsi, les parties pourraient décider de résilier le prêt du joueur qui court jusqu'à la fin du mois de juin. Cependant, il ne semble pas y avoir de place pour lui à Leeds. Il pourrait donc être envisagé que De Bock soit à nouveau prêté, cette fois à un club belge.