FC Fin de contrat : Plusieurs Diables Rouges dans le onze des joueurs libres en juin

Le mercato a repris, mais en hiver, tout le monde préfère les soldes. Et ça tombe bien, un certain nombre de joueurs plutôt connus arrivent en fin de contrat en juin prochain ...

Le joueur libre avec la plus haute valeur marchande en juin prochain n'est autre que Christian Eriksen (source des valeurs : Transfermarkt) et ses 90 millions d'euros. S'il ne part pas cet hiver, il sera donc gratuit l'été prochain et plusieurs clubs sont déjà prêts à en profiter, à commencer par le Real Madrid.

Trois Belges

Dans un onze éventuel , trois Diables Rouges feraient partie des "pioches" les plus intéressantes : Thomas Meunier (valeur : 30 millions), Dries Mertens (valeur : 25 millions) et Jan Vertonghen (valeur : 18 millions) seront libres comme l'air l'été prochain. Tous trois sont au centre de plusieurs rumeurs de transfert pour ce mercato hivernal.

Un autre latéral parisien, Laywin Kurzawa, est également libre. Nübel, portier de Schalke 04, et plusieurs noms très connus comme Edinson Cavani (qui ne devrait pas prolonger), Willian ou Nemanja Matic. Mario Götze, Pedro ou encore Blaise Matuidi font également partie de ce "FC Fin de contrat", comme le nomment nos confrères de Voetbalkrant ...

Le nom le plus surprenant de cette liste est peut-être Ryan Fraser, 25 ans et dans le viseur de nombreux clubs du top : estimé à 30 millions d'euros, l'ailier de Bournemouth pourrait filer à l'anglaise pour pas un sou si lui et le club ne parvenaient pas à un accord.