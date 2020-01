L'ex-Mauve Abdoul Karim Danté : " Mon premier match comme footballeur professionnel"

Arrivé sur la pointe des pieds au mois d'août à Virton, le Malien Karim Abdoul Danté a patienté cinq mois avant de recevoir sa chance

Transféré au RSC Anderlecht fin 2016, le Malien Abdoul Karim Danté (21 ans) a rejoint l’Excelsior Virton au mois d’août. Cinq mois plus tard - Christian Bracconi a pris le relais de Dino Toppmöller démissionnaire début décembre -, le défenseur central de formation a disputé ses premières minutes de jeu - la suspension de Malget et la blessure d’Angiulli, deux stoppers, l’expliquent. C’était face au Sporting Lokeren.

« J’ai décidé de venir ici pour obtenir du temps de jeu », explique-t-il. « Très honnêtement je me disais, un moment ou un autre, la situation allait changer. Un footballeur professionnel doit être prêt si on fait appel à ses services. » L’ancien T1 Toppmöller ne lui accordait pas du tout confiance. « Les choses n’ont pas tourné comme je le souhaitais. Dans les moments difficiles, il faut savoir garder la tête haute et ne pas commencer à douter. Le football est ainsi fait. Je devais continuer à travailler sans relâche car la roue tourne vite. Le football est comme çà. »

Aligné en défense centrale avec le routinier Jerry Prempeh (32 ans) à ses côtés, Abdoul Karim Danté ressentait la pression au coup d’envoi. « Il s’agissait de mon premier match en tant que footballeur professionnel. C’en était un très important », souligne-t-il. « Mes coéquipiers m’ont soutenu de la première à la dernière minute. Je les remercie. J’ai donné le maximum. Mon souhait est d’avoir les faveurs du coach le plus souvent possible. » La défaite 2-1 gâche un rien la fête. « Je râle sur les deux bêtes buts encaissés. On a eu mille occasions mais le ballon ne voulait pas rentrer. Ce scénario doit nous servir de leçon. » Le bougre signe des deux mains pour être au coup d’envoi à Roulers. Plus facile à dire qu’à faire. La concurrence est féroce au sein du noyau virtonais.