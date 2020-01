Joueur anglais de l'année: un Red récompensé

Vainqueur de sa première Ligue des Champions et bien parti pour remporter, avec Liverpool, son premier titre de champion d'Angleterre, Jordan Henderson a ajouté une distinction individuelle à son palmarès ce mardi.

Le médian des Three Lions et de Liverpool a été élu Joueur anglais de l'année, devant Raheem Sterling et Harry Kane. Il succède à l'attaquant de Tottenham, élu lors des deux dernières éditions. Chez les Dames, c'est Lucy Bronze qui a eu cet honneur, pour la deuxième fois de sa carrière.

Very honoured and humbled to be named BT England player of the year. Even more so considering just how strong this England set up is. Thank you to everyone who voted and congratulations to fellow winner Lucy Bronze 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/hYjgnP1qkX