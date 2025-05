L'absence d'Europe fait mal : l'Antwerp se prend un râteau par un jeune prometteur de 19 ans

L'absence de Coupe d'Europe ne va pas faciliter la tâche des Anversois lors du mercato estival. L'Antwerp s'est montré concret pour un défenseur central prometteur, qui a refusé.

Le dernier match de la saison en Jupiler Pro League se tenait jeudi au Bosuil. Le Sporting Charleroi s'est imposé à l'Antwerp et a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Cela signifie donc qu'il n'y aura pas de football européen pour le Matricule 1 la saison prochaine, ce qui ne va pas faciliter la tâche des dirigeants anversois lors du mercato estival.

Le Great Old s'est notamment positionné sur un jeune défenseur central, qui a refusé. Selon les dires de Voetbal International et de son suiveur du NAC Breda, Joost Blaauwhof, Cherrion Valerius n'a pas été séduit par la proposition anversoise.

Jeune défenseur central de 19 ans, il a été blessé au genou entre octobre et fin mars et n'est revenu dans le groupe que pour les dernières journées de championnat. Une période durant laquelle il a impressionné et où sa valeur marchande a fait plus que doubler, pour passer de 400 000 € à 1 million d'euros.

Une piste intéressante pour l'Antwerp, qui s'est donc pris un râteau. La même source rapporte que des clubs de Premier League et d'autres formations d'Eredivisie se sont renseignées, et que le NAC Breda voudra tirer plus d'un million d'euros pour son jeune talent, formé au club depuis 2019.