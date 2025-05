C'est fait : Kevin De Bruyne devrait être officialisé la semaine prochaine dans son nouveau club !

Les derniers détails ont été finalisés dans le dossier Kevin De Bruyne, qui va bel et bien devenir un nouveau joueur du Napoli, où il rejoindra notamment Romelu Lukaku. L'officialisation est attendue dans le courant de la semaine prochaine.

En fin de contrat à Manchester City, où il aurait aimé prolonger l'aventure, Kevin De Bruyne a reçu de nombreuses offres en vue de la saison prochaine et a rapidement posé un choix clair.

Contacté par des clubs de MLS et d'Arabie Saoudite, le Diable Rouge n'a pas accepté les propositions, lui qui est encore désireux d'évoluer à haut niveau, en Europe.

Rapidement, un prétendant s'est distingué : le Napoli, récent champion d'Italie avec un certain Romelu Lukaku en attaque, qui aimerait réaliser une belle campagne de Ligue des Champions la saison prochaine et se battre à nouveau pour le titre.

Kevin De Bruyne à Naples, c'est fait !

Kevin De Bruyne a très vite été très proche du club du sud de l'Italie, mais un événement pouvait faire tout changer : l'éventuel départ de l'entraîneur Antonio Conte, cité avec une certaine insistance du côté de la Juventus.

Le président Aurelio De Laurentiis a toutefois confirmé, en cette fin de semaine, que Conte sera toujours bien l'entraîneur de Naples la saison prochaine. Une nouvelle qui a évidemment ravi Romelu Lukaku, mais aussi Kevin De Bruyne.

Déjà très proche de parvenir à un accord avec Naples ces derniers jours, le joueur de 33 ans et son futur club auraient à présent réglé tous les derniers détails, selon les informations de l'ensemble de la presse italienne, à commencer par Sky Italia, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano et d'autres. Les derniers documents vont être signés ce dimanche, avant les tests médicaux prévus lundi et l'officialisation plus tard dans la semaine.