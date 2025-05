Courtrai ne reste pas sans ambition : un capitaine de D1A chez les Kerels !

Courtrai va devoir se reconstruire en D1B. Le club a déjà annoncé un premier transfert pour permettre à l'équipe de remonter la pente.

Nous vous en parlions hier en exclusivité : Gilles Ruyssen, ancien pilier du RWDM et capitaine de Dender a accepté de redescendre d'un échelon pour s'engager avec Courtrai. Le club a officialisé son arrivée aujourd'hui, avec un contrat de deux ans (avec une saison supplémentaire en option).

"Nous sommes heureux d'annoncer notre premier renfort avec Gilles . Il a démontré ses qualités au plus haut niveau la saison dernière et constitue donc un véritable atout pour le projet que nous souhaitons développer. De plus, Gilles apporte au groupe l' expérience nécessaire, que nous pourrons certainement exploiter la saison prochaine", explique Nils Vanneste, le directeur sportif courtraisien.

Courtrai ne veut pas s'éterniser en D1B

Le principal intéressé explique avoir opté pour le projet car l'idée de ramener les Kerels en D1A cadrait avec sa nature ambitieuse. Viser le titre en D1B plus sexy que de viser le maintien en D1A ? C'est en tout cas un gros coup car Ruyssen a presque tout joué avec Dender cette saison, héritant même du brassard de capitaine.

Formé à La Gantoise, Gilles Ruyssen a véritablement lancé sa carrière professionnelle à Westerlo et a ensuite signé à Lommel. C'est au RWDM qu'il a ensuite pris de la bouteille, jouant cinq saisons au Stade Machtens. Aidant l'équipe en Nationale, le défenseur a porté le RWDM vers la D1B.

Ruyssen a également vécu de grands moments à Dender avec cette montée en D1A décrochée sous Timmy Simons. Vivra-t-il pareilles scènes au Stade des Éperons d'or ?