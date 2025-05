Des débuts oubliés contre Eupen à l'âge d'or de Manchester United : un grand monsieur du football anglais dit stop

Jonny Evans a annoncé aujourd'hui la fin de sa carrière de joueur. Le Nord-irlandais sera resté dévoué jusqu'au bout à Manchester United.

La carrière de Jonny Evans est et restera atypiue à plus d'un titre. Le défenseur central est arrivé à Manchester United à ses 16 ans et est rentré dans les mémoires comme un fidèle serviteur des Red Devils.

Ses premiers matchs professionnels, Evans les a pourtant disputés en Belgique. United l'a en effet prêté à l'Antwerp, alors en D1B, lors de la saison 2006/2007 (12 matchs disputés à Anvers).

Le garçon a ensuite été prêté deux fois à Sunderland avant de voir Sir Alex Ferguson lui accorder de plus en plus de temps de jeu à Old Trafford. En 2015, l'international nord-irlandais a fini par quitter Manchester, se recasant à West Bromich, puis à Leicester.

Une loyauté qui force le respect

C'est à la surprise générale que Manchester United a refait appel à lui il y a deux ans. En cette période trouble de l'histoire du club, Evans a toujours continué à faire passer le collectif avant lui, rendant occasionnellement de fiers services sur le terrain tout en étant un leader du vestiaire.

Jonny Evans a annoncé aujourd'hui que cette saison était bel et bien sa dernière. Il raccroche donc les crampons à 37 ans après plus de 240 matchs disputés pour Manchester United et 14 trophées remportés. A-t-il repensé à ce tout premier match disputé contre Eupen il y a 19 ans ?