Le sélectionneur du Pays de Galles sait ce qu'il doit au foot belge et à Vincent Kompany : "Il m'a ouvert les yeux"

Les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles lors du dernier match de la saison. Le sélectionneur gallois n'est autre que Craig Bellamy.

Plusieurs joueurs du noyau belge connaissent bien Craig Bellamy, qui a entraîné les RSCA Futures et intégré le staff des Mauves sous les ordres de Vincent Kompany. Le dévouement de ce dernier a marqué Bellamy : "C'était difficile pour lui parce qu'il coachait en même temps qu'il jouait et devait faire face à plusieurs blessures. C'est pour ça qu'il s'est arrêté comme joueur et s'est concentré sur le métier d'entraîneur".

"On nous a donné les clés d'un club comme Anderlecht, qui est très important en Belgique. On a fait confiance aux jeunes, mais il faut dire que l'Académie a produit des jeunes incroyables comme Jérémy Doku ou Zeno Debast, Alexis Saelemaekers et tant d'autres", poursuit-il sur Sky Sports.

Bellamy aussi a grandi grâce à ses années à Neerpede : "C'est un endroit génial pour les jeunes. Et j'y ai moi-même trouvé beaucoup sur la manière d'entraîner ces talents, d'intégrer des jeunes issus de cultures différentes, c'était vraiment bénéfique".

Vincent Kompany, un ovni footballistique

Travailler avec Kompany lui a permis de voir les choses différemment : "Il reste calme et a toujours des solutions. Malgré le fait qu'il soit très jeune, il dégage une maturité incroyable : quand il y a un problème, il va d'abord vous écouter, sans vous interrompre. Il vous transmet tout ce calme. Il m'a ouvert les yeux. Ca m'a aidé à devenir entraîneur, à savoir réagir face à telle ou telle situation. Car ce n'était pas toujours simple à Anderlecht".

Les deux hommes ont également collaboré à Burnley, mais Bellamy n'a pas suivi Kompany au Bayern, contrairement à d'autres membres du staff : "Je savais que j'avais besoin de quelque chose de différent. Cela faisait cinq ans que nous collaborions. Je ne savais pas si cela devait être voler de mes propres ailes, mais c'est ce qu'il s'est produit".