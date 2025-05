Suivi par les plus grands d'Europe, Ardon Jashari parle de son futur : "Paris ? Oui, c'est une belle ville, mais..."

Arrivé de Lucerne l'été dernier, Ardon Jashari a réalisé une première grande saison sous les couleurs du Club de Bruges. La direction Blauw & Zwart pourrait bientôt recevoir une offre difficile à refuser pour le milieu de terrain suisse, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029.

Que ce soit en Jupiler Pro League, lors des Champions Play-offs ou en Ligue des Champions, Ardon Jashari était toujours présent pour le Club de Bruges. Le Suisse s’est rapidement imposé comme un titulaire régulier dans l’équipe de Nicky Hayen et a clairement impressionné. Il a disputé pas moins de 52 matchs cette saison, inscrivant quatre buts et délivrant six passes décisives.

Ardon Jashari suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Manchester City a été le premier à se manifester il y a quelques mois. Depuis, la bataille s’est intensifiée.

Le PSG s’est récemment positionné, tandis que le Borussia Dortmund est aussi cité comme un sérieux prétendant. Certains rêvent déjà d’un nouveau record de transfert pour le Club de Bruges.

Paris ? C'est une belle ville, mais rien de plus"

Et que pense Jashari lui-même ? "Mon dernier match ne ressemblait pas vraiment à un au revoir au Jan Breydel. J’ai encore un contrat longue durée (ndlr : il a prolongé en janvier jusqu'en 2029), mais dans le football, on ne sait jamais", a-t-il confié dans Extra Time, l'émission de la VRT amenée à disparaître après 16 années de diffusion.

"Je viens de la partie germanophone de la Suisse. Paris ? C’est une belle ville, mais pour l’instant ce n’est pas plus que ça", a-t-il ajouté à propos de son avenir.