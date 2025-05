Les négociations ont débuté : un Anderlechtois pourrait rejoindre Francis Amuzu au Brésil

Anderlecht a pris congé d'un certain nombre de joueurs en cette fin de saison. Parmi les joueurs certains de ne plus revenir au Lotto Park à la reprise, Adryelson pourrait avoir trouvé son nouveau point de chute.

Lorsqu'il est arrivé lors du mercato d'Anderlecht, Adryelson suscitait la curiosité : un international brésilien (une sélection) au Lotto Park ? Mais si le joueur était prêté par Lyon, c'était pour bénéficier du temps de jeu qu'il n'était pas certain de recevoir en Ligue 1.

À son arrivée, le défenseur central s'est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de David Hubert, dégageant de la personnalité dans ses interventions.

Mais en fin de phase classique, il a été gêné par une blessure au pied et a débuté plusieurs matchs sur le banc. Il n'a d'ailleurs pas disputé la moindre minute depuis la troisième journée des Playoffs.

14 matchs et puis s'en va

Anderlecht dispose d'une option d'achat pour l'acquérir définitivement, mais les six millions négociés ne seront pas déboursés. Le joueur va donc retourner à Lyon. Il pourrait rebondir au pays, dans le championnat brésilien.

Le journaliste Jeremias Wernek rapporte ainsi que Grêmio (le club d'un certain Francis Amuzu) est entré en négociation pour le recruter. Adryelson a passé la plus grande partie de sa carrière au Brésil (à Botafogo et Recife), il pourrait donc rapidement découvrir un troisième club auriverde.