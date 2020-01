Le Standard décline une offre pour Mpoku

Après les départs de Renaud Emond et Sébastien Pocognoli ainsi que la retraite de Réginal Goreux, le Standard n'est pas forcément opposé à laisser partir d'autres joueurs. Mais pour des montants plus conséquents.

La Dernière Heure révèle ce jeudi que le club de Dubai Al-Nasr a proposé 1,2 millions d'euro pour acquérir Paul-José Mpoku. Le Standard a décliné l'offre. En cause, le montant estimé insuffisant.

La décision de la direction rouche semble compréhensible. C'est presque 4 fois moins que la valeur estimée du Liégeois. Mpoku est encore un cadre cette saison avec 18 matchs de championnat disputés. De plus, à 27 ans, le Standarman est sous contrat pendant encore un an et demi. Cela dit, sur le principe, les dirigeants liégeois ne semblent pas opposés à laisser partir leur capitaine. Encore faut-il que des offres correspondant à la valeur du joueur soient faites.